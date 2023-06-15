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الرياضي

7 % ارتفاع في عائدات الكرة الأوروبية بموسم 2021-2022

7 % ارتفاع في عائدات الكرة الأوروبية بموسم 2021-2022
15 يونيو 2023 13:30

لندن (أ ف ب)
وصلت إيرادات كرة القدم الأوروبية إلى 29.5 مليار يورو في موسم 2021-2022، بزيادة 7% مقارنة ب2020-2021، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي.
تؤكد شركة ديلويت في التقرير السنوي أن هذا النمو مدفوع بإيرادات التذاكر والإيرادات التجارية، بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
سجلت البطولات الأوروبية الخمس الكبرى «إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا» زيادة بنسبة 10% خلال الفترة، لتصل إلى 17.2 مليار يورو، وبالتالي تجاوز مستوى ما قبل الجائحة «17 مليار يورو في 2018-2019».
في هذه البطولات الخمس، ارتفعت تكاليف الأجور بنسبة 15% مقارنة بموسم 2018-2019 لتصل إلى 12.3 مليار يورو في 2021-2022، كما تشير الدراسة.
ونتيجة لذلك، فإن هذه الزيادة في الأجور كان لها تأثير على حسابات التشغيل التي تحولت من ربح قدره 1.8 مليار يورو في 2018-2019 إلى خسارة قدرها 324 مليون يورو في 2021-2022.
وكان الدوري الإنجليزي الممتاز كالعادة الدوري الذي حقق أكبر قدر من الإيرادات: 6.4 مليار يورو في 2021-2022 «+12% خلال عام واحد»، يليه الدوري الإسباني «3.3 مليار يورو، +5%».
لكن تكاليف أجور الأندية الإنجليزية تجاوزت الإيرادات للعام الخامس على التوالي مع نسبة أجور/إيرادات بلغت 108%.
قال تيم بريدج رئيس قسم الأعمال الرياضية في ديلويت: «تظهر هذه الأرقام أن كرة القدم الأوروبية خرجت بمرونة من أصعب فترة في تاريخها».
أضاف: «ومع ذلك، مع انخفاض الأرباح التشغيلية بمقدار 1.8 مليار يورو منذ 2018-2019، من الواضح أن هذا الانتعاش العالمي لا يزال بحاجة إلى تأكيد».

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