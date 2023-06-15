الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أجواء ميسي» تقلب الأوضاع الصينية

«أجواء ميسي» تقلب الأوضاع الصينية
15 يونيو 2023 13:00

بكين (أ ف ب)
بلغ الجنون بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذروته في العاصمة الصينية بكين، قبل المباراة الودية التي ستجمع أبطال العالم مع أستراليا اليوم.
كانت كل الأنظار شاخصة على ميسي الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، والذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بمونديال قطر 2022.
احتشد المئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين ويرتدون قمصان ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت.
واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة آملة في إلقاء نظرة على اللاعب البالغ 35 عامًا في كل مرة يذهب فيها المنتخب إلى التدريبات.
ظل ميسي بعيداً عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير.
روى أحد المشجعين حكايته عن قضاء ليلة داخل فندق «فور سيزونز» في محاولة للقاء ميسي وزملائه عن قرب.
وقال الرجل الملقب بلين: «اختبأت أولاً في خزانة البوّاب، ثم صعدت إلى الطابق المتواجد فيه المنتخب عبر درج النجاة من الحريق».
تم استجوابه من قبل أمن الفندق قبل إطلاق سراحه.
قال مشجع آخر، لي ويهوا، إنه سافر بالطائرة من مدينة شينجن مسقط رأسه في جنوب الصين، متوجهاً مباشرة إلى الفندق.
لا يملك حتى تذكرة للمباراة في استاد العمال الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، والتي بيعت تذاكره بسرعة هائلة.
قال الرجل البالغ 29 عاماً والذي لم يسبق له أن زار بكين من قبل «أريد فقط أن أشعر بالأجواء».
أما هوانغ يونغ مينج «17 عاماً» القادم من مدينة تشانغتشون شمال شرق البلاد، فتمكن من الحصول على تذكرة.
قال: «لقد أنفقت حوالي 3000 يوان (419 دولاراً) للحصول على تذكرة، أعلم أنها باهظة الثمن، لكنني اعتقدت أنه إذا لم أقتنص الفرصة، فسوف أندم على ذلك».
وكان عدد قليل من المشجعين قد بدأ في التجمع في الملعب منذ الصباح الباكر، رغم أن المباراة تنطلق عند الساعة الثامنة مساء في التوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينيتش).
سينتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي بعد موسمين في باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

أخبار ذات صلة
صلاح ينفي إشاعات الرحيل عن «الريدز»
رئيس «الليجا»: مبابي في الريال هذا الصيف!
ميسي
إنتر ميامي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©