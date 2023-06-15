«أجواء ميسي» تقلب الأوضاع الصينية

بكين (أ ف ب)

بلغ الجنون بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذروته في العاصمة الصينية بكين، قبل المباراة الودية التي ستجمع أبطال العالم مع أستراليا اليوم.

كانت كل الأنظار شاخصة على ميسي الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، والذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بمونديال قطر 2022.

احتشد المئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين ويرتدون قمصان ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت.

واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة آملة في إلقاء نظرة على اللاعب البالغ 35 عامًا في كل مرة يذهب فيها المنتخب إلى التدريبات.

ظل ميسي بعيداً عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير.

روى أحد المشجعين حكايته عن قضاء ليلة داخل فندق «فور سيزونز» في محاولة للقاء ميسي وزملائه عن قرب.

وقال الرجل الملقب بلين: «اختبأت أولاً في خزانة البوّاب، ثم صعدت إلى الطابق المتواجد فيه المنتخب عبر درج النجاة من الحريق».

تم استجوابه من قبل أمن الفندق قبل إطلاق سراحه.

قال مشجع آخر، لي ويهوا، إنه سافر بالطائرة من مدينة شينجن مسقط رأسه في جنوب الصين، متوجهاً مباشرة إلى الفندق.

لا يملك حتى تذكرة للمباراة في استاد العمال الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، والتي بيعت تذاكره بسرعة هائلة.

قال الرجل البالغ 29 عاماً والذي لم يسبق له أن زار بكين من قبل «أريد فقط أن أشعر بالأجواء».

أما هوانغ يونغ مينج «17 عاماً» القادم من مدينة تشانغتشون شمال شرق البلاد، فتمكن من الحصول على تذكرة.

قال: «لقد أنفقت حوالي 3000 يوان (419 دولاراً) للحصول على تذكرة، أعلم أنها باهظة الثمن، لكنني اعتقدت أنه إذا لم أقتنص الفرصة، فسوف أندم على ذلك».

وكان عدد قليل من المشجعين قد بدأ في التجمع في الملعب منذ الصباح الباكر، رغم أن المباراة تنطلق عند الساعة الثامنة مساء في التوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينيتش).

سينتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي بعد موسمين في باريس سان جيرمان الفرنسي.