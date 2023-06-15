لجنة انتخابات الأولمبية تنتهي من إعداد «لائحة الإجراءات»

دبي (الاتحاد)

انتهت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية من مشروع لائحة الإجراءات الانتخابية بعد صياغة ومراجعة جميع مواد اللائحة بما يتماشى مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية، تمهيداً لرفعه لمجلس إدارة اللجنة للاعتماد والبدء في إجراءات العملية الانتخابية حسب التسلسل الزمني المدرج في اللائحة.

واجتمعت اللجنة برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي طوال الفترة الماضية بصورة دورية للانتهاء من جميع المهام بعد اعتمادها من الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية شهر مايو المنصرم، إذ حددت اللجنة الانتخابية المبادئ الرئيسية لعملها والتي تتضمن الاستقلالية، والشفافية في الإجراءات الانتخابية، والحيادية، والابتكار.

كما اعتمدت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية أهدافها الإستراتيجية للبرنامج الانتخابي شملت البعد الوطني، وترسيخ مبدأ التمكين ومشاركة ذوي الخبرة في عملية صنع القرار الرياضي في الدولة، والبعد الدولي ومصداقية الانتخابات في دعم الحركة الرياضية في الدولة، وتمكين الشباب في إدارة الحركة الرياضية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد المستشار عمر محمد ميران أن لائحة الإجراءات الانتخابية تتضمن العديد من المواد والأحكام التي تستهدف إنجاح العملية الانتخابية مع إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في جميع المراحل حتى الإعلان عن النتيجة النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت خطة عمل ممنهجة لإنجاح العملية الإنتخابية من خلال وجود فرق عمل رئيسية وأخرى فرعية لمعاونتها على القيام بمهامها كاملة في المواعيد الزمنية المقررة.

وأشار ميران إلى أن لائحة الإجراءات الانتخابية تشمل الإطار القانوني للانتخابات لضمان حوكمة كافة مراحل الانتخابات مثل مرحلة الإعداد، ومرحلة استلام الترشيحات، ومرحلة الفرز، ومرحلة الاقتراع، ومرحلة الإعلان.

وكشف رئيس اللجنة الانتخابية أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً عقب اعتماد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للائحة الإجراءات الانتخابية لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة باللائحة وموادها ومنها تشكيل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الوطنية، وشروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والتنظيم الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل.