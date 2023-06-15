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الرياضي

عادل خالد يحرز برونزية «ألكا 7» في «آسيوية» الشراع الحديث

عادل خالد يحرز برونزية «ألكا 7» في «آسيوية» الشراع الحديث
15 يونيو 2023 12:00

 

أبوظبي (وام)
ثمن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الإنجاز الذي حققه عادل خالد، نجم منتخب الإمارات في الشراع الحديث، بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات «ألكا 7» ماسترز، ضمن البطولة الآسيوية المفتوحة للشراع الحديث، التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة نينجبو الصينية.
واعتبر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن الفوز ببرونزية «ألكا 7» ماسترز الآسيوية يعد إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات منتخبات الشراع والتجديف الحديث في المشاركات الإقليمية والدولية والقارية والعالمية.
وأشاد بجهود البطل عادل خالد الذي حقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الفترة الأخيرة، حيث نجح في الحصول على 3 ميداليات عالمية هي برونزية وفضية العالم ألكا 7 ماسترز 2022 و2023 وبرونزية العالم ألكا 6 عام 2023، وأخيراً الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية.
وأوضح رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث أن مشاركات المنتخبات الوطنية في الفعاليات والبطولات خلال عام 2023 ستتواصل ممثلة في المشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، كما يشارك اللاعب أحمد خميس الحمادي في منافسات دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقررة في بالي الإندونيسية «أنوك 2023» خلال شهر أغسطس المقبل.

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