الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اكتمال عقد نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا للسلة

اكتمال عقد نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا للسلة
15 يونيو 2023 11:20

 
علي معالي (دبي)
اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة «وصل»، المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي في ضيافة نادي شباب الأهلي، بعد فوز المنامة البحريني على بيروت اللبناني في المجموعة الأولى بنتيجة 86- 75، لينضم المنامة إلى الرياضي اللبناني، وبي سي أستانا الكازاخستاني، والكويت الكويتي.
وكان الرياضي أول من وصل إلى نصف النهائي بصدارته للمجموعة الأولى بعد الفوز على المنامة 112- 84، وبيروت 106- 91، في المجموعة التي ضمت 3 فرق فقط بعد انسحاب بطل الهند.
وسيواجه الرياضي نظيره الكويت في نصف النهائي، في قمة كبيرة بين فريقين بطلين في الفترة الأخيرة، الأول في غرب آسيا والثاني على منطقة الخليج.
وحصل الفريق الكويتي على المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد الخسارة أمام أستانا بنتيجة72- 85، لينهي بذلك سلسلة انتصاراته في المسابقة والتي بلغت 12 مباراة.
من ناحية أخرى، احتل أستانا المركز الأول في المجموعة الثانية بـ 3 انتصارات، على شباب الأهلي 80- 73، وجورجان الإيراني 87- 81، وسيواجه أستانا في نصف النهائي المنامة البحريني، وتقام يوم غد الخميس مباريات الدور قبل النهائي.

أخبار ذات صلة
اشتعال المنافسة في المربع الذهبي لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»
«الآسيوي» يعتمد رخصة العين وشباب الأهلي والشارقة للمشاركة في «الأبطال»
كرة السلة
اتحاد السلة
الرياضي اللبناني
شباب الأهلي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©