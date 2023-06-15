اكتمال عقد نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا للسلة



علي معالي (دبي)

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة «وصل»، المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي في ضيافة نادي شباب الأهلي، بعد فوز المنامة البحريني على بيروت اللبناني في المجموعة الأولى بنتيجة 86- 75، لينضم المنامة إلى الرياضي اللبناني، وبي سي أستانا الكازاخستاني، والكويت الكويتي.

وكان الرياضي أول من وصل إلى نصف النهائي بصدارته للمجموعة الأولى بعد الفوز على المنامة 112- 84، وبيروت 106- 91، في المجموعة التي ضمت 3 فرق فقط بعد انسحاب بطل الهند.

وسيواجه الرياضي نظيره الكويت في نصف النهائي، في قمة كبيرة بين فريقين بطلين في الفترة الأخيرة، الأول في غرب آسيا والثاني على منطقة الخليج.

وحصل الفريق الكويتي على المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد الخسارة أمام أستانا بنتيجة72- 85، لينهي بذلك سلسلة انتصاراته في المسابقة والتي بلغت 12 مباراة.

من ناحية أخرى، احتل أستانا المركز الأول في المجموعة الثانية بـ 3 انتصارات، على شباب الأهلي 80- 73، وجورجان الإيراني 87- 81، وسيواجه أستانا في نصف النهائي المنامة البحريني، وتقام يوم غد الخميس مباريات الدور قبل النهائي.