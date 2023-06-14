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الرياضي

العين يستضيف «مونديال الرماية» 5 ديسمبر

العين يستضيف «مونديال الرماية» 5 ديسمبر
15 يونيو 2023 01:00

العين (وام)

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أعلن نادي العين للفروسية والرماية والجولف أجندة فعالياته وأنشطته لموسم 2023-2024.
تتضمن الفعاليات عرض قفز الحواجز الوطني يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وبطولة قفز الحواجز الوطنية يومي 16 و17 نوفمبر، بالإضافة إلى المسابقة الدولية.
ويستضيف النادي فعاليات الجائزة الكبرى لقفز الحواجز، بمشاركة فرسان من جميع أنحاء العالم، يومي 24 و26 نوفمبر المقبل، على أن يحتضن النهائي الأوروبي الكبير للجولف في نوفمبر، والذي تقام تصفياته في جميع أنحاء أوروبا.
وفي «ميادين الرماية» يستضيف النادي بطولة كأس العالم للرماية من 5 إلى 17 ديسمبر المقبل، وتتولى مؤسسة زايد العليا إدارة وتنظيم الحدث، بمشاركة أفضل الرياضيين في العالم للمنافسة على الميدالية الذهبية في جميع تخصصات الرماية. في حين تنطلق سباقات الخيول في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين، إضافة إلى السباقات الأخرى التي تستمر حتى نهاية الموسم، بمشاركة أبرز الفرسان والخيول، والجوائز المخصصة للجماهير.
وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، أن النادي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، يرسخ دوره الريادي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية بأفضل الممارسات، بالتعاون مع الشركاء، بما يتماشى مع دوره الاستراتيجي في التطور الرياضي، وتكريس المكانة المتميزة للدولة عالمياً في تنظيم البطولات.
وأضاف: «يشهد الموسم المقبل استضافة فرق من النرويج والدول الإسكندنافية في الجولف، إضافة إلى الأجواء التي يوفرها النادي لممارسة كرة القدم، وأكاديمية الجولف، ومسابقات الرجبي في أفضل الملاعب وتنوعها إلى جانب الكريكيت، وميدان الرماية».

نادي العين للفروسية والرماية والجولف
العين
مونديال الرماية
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