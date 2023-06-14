محمد محمود يمثل «طاولة الإمارات» في الألعاب الفرانكوفونية

الشارقة (وام)

يكثف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني لكرة الطاولة محمد محمود استعداداته، للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر التي تنطلق 5 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الفرانكوفونية بمدينة كنشاسا في الكونغو خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، بمشاركة 88 دولة.

وتشارك الإمارات في الدورة الفرانكفونية بـ 10 رياضيين، بواقع 6 لاعبين لألعاب القوى، و3 للجودو، إضافة للاعب واحد لكرة الطاولة وهو محمد محمود، الذي رشحه الاتحاد.

وأكد أحمد الحمادي إداري فريق كرة الطاولة في نادي الشارقة، أن النادي وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد اللعبة يقوم بدوره في إعداد اللاعب من أجل مشاركاته المقبلة، حيث يجرى تجهيزه على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى أفضل مستوى.

وأضاف: اللاعب يتدرب 3 أيام أسبوعياً مع مدرب المنتخب الوطني، وقد شارك مع الفريق في معسكر خارجي في جمهورية مصر العربية، وفي عدد من البطولات بالصين والمجر. وبدأ اللاعب مسيرته مع كرة الطاولة عام 2011، حقق خلالها العديد من البطولات والميداليات الملونة، في بطولات غرب آسيا العرب والبطولة الخليجية.