الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

محمد محمود يمثل «طاولة الإمارات» في الألعاب الفرانكوفونية

محمد محمود يمثل «طاولة الإمارات» في الألعاب الفرانكوفونية
15 يونيو 2023 01:00

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الدراجات من «الآسيوية» إلى «الألعاب العربية»
قرعة «الألعاب العربية» في الجزائر الاثنين المقبل

يكثف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني لكرة الطاولة محمد محمود استعداداته، للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر التي تنطلق 5 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الفرانكوفونية بمدينة كنشاسا في الكونغو خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، بمشاركة 88 دولة. 
وتشارك الإمارات في الدورة الفرانكفونية بـ 10 رياضيين، بواقع 6 لاعبين لألعاب القوى، و3 للجودو، إضافة للاعب واحد لكرة الطاولة وهو محمد محمود، الذي رشحه الاتحاد. 
وأكد أحمد الحمادي إداري فريق كرة الطاولة في نادي الشارقة، أن النادي وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد اللعبة يقوم بدوره في إعداد اللاعب من أجل مشاركاته المقبلة، حيث يجرى تجهيزه على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى أفضل مستوى. 
وأضاف: اللاعب يتدرب 3 أيام أسبوعياً مع مدرب المنتخب الوطني، وقد شارك مع الفريق في معسكر خارجي في جمهورية مصر العربية، وفي عدد من البطولات بالصين والمجر. وبدأ اللاعب مسيرته مع كرة الطاولة عام 2011، حقق خلالها العديد من البطولات والميداليات الملونة، في بطولات غرب آسيا العرب والبطولة الخليجية.

محمد محمود
كرة الطاولة
منتخب كرة الطاولة
دورة الألعاب العربية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©