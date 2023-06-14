الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«لقاء مع ملهم» يستضيف مارديني في «سجايا»

«لقاء مع ملهم» يستضيف مارديني في «سجايا»
15 يونيو 2023 01:00

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة
«الشارقة للاتصال الحكومي» تدعو مبدعي العالم إلى التنافس في 14 فئة

تنظم سجايا فتيات الشارقة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير فعالية «لقاء مع ملهم» في نسخته السابعة بمقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن اليوم، وتهدف الفعالية إلى التعريف بالنماذج الملهمة في المجتمع لتحفيز الفئة الشابة والاستفادة من تجاربهم الحياتية العديدة، كما تركز على إيصال رسالة تشجيعية وملهمة تساعد الفئات الشابة على العمل بجد للوصول لأهدافهم المرسومة وللإرتقاء بالدولة في المحافل الداخلية والخارجية.
حرصت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومؤسسة سجايا فتيات الشارقة، على أن تكون «الشخصية الملهمة» في الجلسة ذات تجارب ملهمة، وذلك باختيار السبّاحة السورية يسرى مارديني، التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ألمانيا 2016، وصاحبة التجربة الحياتية الغنية بالعبر والدروس، والممتدة من بلدها سوريا إلى لبنان مروراً بتركيا واليونان، مع شقيقتها الكبرى سارة.
وتشمل أجندة الجلسة التّعرف على بطلات الشارقة وحديث السبّاحة مارديني عن تجربتها الحياتية الملهمة ثم ستجيب يسرى على تساؤلات الجمهور، وفي الختام سيبني الحضور جسور التواصل مع الحضور.

الشارقة
سجايا فتيات الشارقة
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
مارديني
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©