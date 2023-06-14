«لقاء مع ملهم» يستضيف مارديني في «سجايا»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم سجايا فتيات الشارقة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير فعالية «لقاء مع ملهم» في نسخته السابعة بمقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن اليوم، وتهدف الفعالية إلى التعريف بالنماذج الملهمة في المجتمع لتحفيز الفئة الشابة والاستفادة من تجاربهم الحياتية العديدة، كما تركز على إيصال رسالة تشجيعية وملهمة تساعد الفئات الشابة على العمل بجد للوصول لأهدافهم المرسومة وللإرتقاء بالدولة في المحافل الداخلية والخارجية.

حرصت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومؤسسة سجايا فتيات الشارقة، على أن تكون «الشخصية الملهمة» في الجلسة ذات تجارب ملهمة، وذلك باختيار السبّاحة السورية يسرى مارديني، التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ألمانيا 2016، وصاحبة التجربة الحياتية الغنية بالعبر والدروس، والممتدة من بلدها سوريا إلى لبنان مروراً بتركيا واليونان، مع شقيقتها الكبرى سارة.

وتشمل أجندة الجلسة التّعرف على بطلات الشارقة وحديث السبّاحة مارديني عن تجربتها الحياتية الملهمة ثم ستجيب يسرى على تساؤلات الجمهور، وفي الختام سيبني الحضور جسور التواصل مع الحضور.