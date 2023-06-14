أيوسو ثالثاً في طواف سويسرا للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

حل الدراج الإسباني خوان أيوسو في المركز الثالث في المرحلة الثالثة من سباق طواف سويسرا «من تافرز إلى فيلارز سور أولون» بطول 143.8 كم. وقال أيوسو: «لقد عانيت في بداية الطريق الصاعد الأخير، لكنني واصلت الصعود بوتيرة جيدة، وأعتقد أنه لو كان الطريق الصعد أطول من ذلك، لكنت أديت أفضل لأنني كنت أشعر بالقوة مع كل كيلومتر، ومع ذلك، يجب أن نكون راضين عن النتيجة، لأننا ما زلنا نتنافس على الترتيب العام، وهو هدفنا الرئيسي».ويستمر طواف سويسرا باقامة المرحلة الرابعة، والتي تنطلق من مونثي إلى ليكرباد (بطول 152.5 كم).