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أيوسو ثالثاً في طواف سويسرا للدراجات

أيوسو ثالثاً في طواف سويسرا للدراجات
15 يونيو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حل الدراج الإسباني خوان أيوسو في المركز الثالث في المرحلة الثالثة من سباق طواف سويسرا «من تافرز إلى فيلارز سور أولون» بطول 143.8 كم. وقال أيوسو: «لقد عانيت في بداية الطريق الصاعد الأخير، لكنني واصلت الصعود بوتيرة جيدة، وأعتقد أنه لو كان الطريق الصعد أطول من ذلك، لكنت أديت أفضل لأنني كنت أشعر بالقوة مع كل كيلومتر، ومع ذلك، يجب أن نكون راضين عن النتيجة، لأننا ما زلنا نتنافس على الترتيب العام، وهو هدفنا الرئيسي».ويستمر طواف سويسرا باقامة المرحلة الرابعة، والتي تنطلق من مونثي إلى ليكرباد (بطول 152.5 كم).

فريق الإمارات للدراجات
طواف سويسرا للدراجات الهوائية
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