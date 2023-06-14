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العين يبدأ «المرحلة الهولندية» بصفقة «الجوكر»

العين يبدأ «المرحلة الهولندية» بصفقة «الجوكر»
15 يونيو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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بدأت المرحلة الهولندية في مسيرة العين، الذي يستعد بخطوات حثيثة للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الهولندي شرودر الذي تولى المسؤولية خلفاً للأوكراني ريبروف، الذي لم يحقق أي بطولات أو إنجازات الموسم الماضي.
وجاءت خطوة التعاقد مع اللاعب عمير أتزيلي كأولى الصفقات للموسم الجديد، في ظل توجيه النادي للشكر لـ3 لاعبين أجانب هم تين يدفاي، الذي تقرر عدم تمديد استعارته من نادي لوكوموتيف موسكو، بالإضافة للاستغناء عن خدمات الأوكراني يارمولينكو، وعدم التجديد للاعب كايو كانيدو، الذي انتهى عقده مع «الزعيم» وأصبح لاعباً حراً، ويتوقع أن ينضم لأحد أندية دبي.
ووضحت التوجهات الفنية الجديدة في تشكيلة الزعيم، لإعادة بناء فريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، حيث يتم اختيار اللاعبين «الجوكر» أو القادرين على اللعب في أكثر من مركز خلال المباراة، وهو ما ينطبق على صفقة أتزيلي، الذي يجيد اللعب في 3 مراكز وهي لاعب الوسط، بالإضافة للجناح اليسار وأيضاً اليمين.
فيما يتابع العين أكثر من لاعب بالفعل في دوريات آسيوية وأوروبية ولاتينية، وتم عرض أبرز العناصر على المدرب الهولندي شرودر، لاسيما لاعب أفريقي وآخر لاتيني، حتى يحسم بين الأسماء المطروحة للتعاقد.
ويحتاج العين للاستعداد بقوة للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، الذي سيكون على امتداد الموسم بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتغيير مواعيد البطولة بدءاً من النسخة المقبلة، لتنطلق في سبتمبر بدور المجموعات وتستمر حتى مايو من العام التالي.
من جانبه، رحب محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بانضمام اللاعب عمير أتزيلي، الذي أكمل كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وخضع للكشف الطبي أول من أمس، بمقر النادي ليوقع على عقود انضمامه لكتيبة «الزعيم»، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون أبرز العناصر، التي تنضم للفريق للموسم الجديد، لاسيما وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.
وتابع: «أتزيلي يلعب كجناح أيمن وأيسر، بالإضافة إلى إجادته لاعب الوسط المهاجم، ويتمتع بالمهارة العالية، كما يتميز بتسديداته القوية، كما أن تقارير المدرب الهولندي الفريد شرودر، حول انضمامه كانت إيجابية، ونأمل أن يحقق الإضافة القوية ضمن منظومة الفريق».  
وعن أسماء الراحلين عن تشكيلة «الزعيم» قال: «هي أسماء قدمت الكثير للفريق، ونحرص على توديعها بشكل لائق، حيث نشكر اللاعب كايو كانيدو، الذي دافع عن شعار العين لمدة أربعة مواسم، كما نشكر الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء فترة تعاقده مع العين، والمؤكد أننا حريصون على أن نعلن لجماهير الزعيم، عن كافة التفاصيل المرتبطة بتجهيزات الموسم الجديد من تعاقدات، وبرنامج الإعداد الصيفي وغيره، بعد أن أجرينا بعض التعديلات، بناء على رؤية المدرب الجديد ووفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة وسنعلن عن كامل التفاصيل تباعاً».
وأضاف: «هناك عدد من اللاعبين، ننتظر التقارير الطبية والفنية، الخاصة بوضعهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في قائمة الفريق، والدفاع عن شعار العين إلى جانب زملائهم».

العين
ريبروف
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