قرعة بطولة آستانا جراند سلام للجودو اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم قرعة بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، التي تنطلق مبارياتها غد بصالة باريز الرياضية في مدينة آستانا وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 43 دولة، من بينها منتخبات 4 دول عربية وهي دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ولبنان والجزائر التي تحرص على المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى للمحافظة على حظوظها، لحصد المزيد من النقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتشمل البطولة أوزاناً تحت 48 كجم، 52 كجم، و57 كجم للسيدات، بجانب أوزان تحت 60 كجم وتحت 66 كجم للرجال والذي يشهد الظهور الأول لمنتخبنا الذي يضم 7 لاعبين ولاعبات، أبرزهم بشيرات التي تلعب في منافسات (وزن تحت 52 كجم)، وباتسو في (وزن تحت 57 كجم).

ويشهد اليوم الأول أيضاً مشاركة اللاعب نارمند في (وزن تحت 66 كجم)، وفي اليوم يشارك لاعبنا طلال في (وزن تحت 81 كجم)، وسيكون ختام مشاركتنا في منافسات الوزن الثقيل، بمشاركة 3 لاعبين وهم أرام في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار (تحت وزن 100 كجم)، ومعروف في (وزن فوق 100 كجم).

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو قد اطمأن خلال اتصال مع ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة، على سلامة الوصول وجاهزية منتخبنا لخوض منافسات البطولة التي تأتي ضمن برنامج المنتخب الأول للجودو حتى أولمبياد باريس 2024.