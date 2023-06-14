«الأبيض الأولمبي» يخسر ضربة بداية «غرب آسيا» أمام «النشامى»

معتصم عبدالله (دبي)

فرط منتخبنا الوطني الأولمبي في تقدمه بهدف أمام نظيره منتخب الأردن، ليخسر بنتيجة 1-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة «غرب آسيا تحت 23 عاماً»، التي تستضيفها العراق بمشاركة 9 منتخبات وتستمر حتى 20 يونيو الجاري.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» الشوط الأول بأفضلية التقدم بهدف محمد أبو النادي لاعب «النشامى» بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 45 إثر ركلة ركنية، وعاد المنافس في الحصة الثانية ليدرك التعادل برأسية فيصل أبو شنب في الدقيقة 81، قبل أن يضيف الثاني بواسطة نواف سالم لاعب منتخبنا بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد دانيال عفانة قائد منتخب الأردن بالإنذار الثاني في الدقيقة 71.

وحجز منتخب «النشامى» أول بطاقات الصعود عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى مع العراق 2-2، فيما يخوض «الأبيض الأولمبي» مباراته الثانية أمام «أسود الرافدين» المضيف وصاحب المركز الثاني برصيد نقطة، في المواجهة المرتقبة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الأخيرة في الدور الأول.

وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب في الطريق إلى النهائي.

وتعد المشاركة الحالية في غرب آسيا تحت 23 عاماً، هي الثالثة في تاريخ «الأبيض الأولمبي» والثانية عل التوالي تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينيس دا سيلفا، وكانت المشاركة الأولى لمنتخبنا في نسخة قطر 2015، حيث خاض مباراتين أمام سوريا 1-2، وعمان 4-3.

وودع «الأبيض الأولمبي» من الدور الأول في المشاركة الثانية في غرب آسيا في نسخة السعودية 2021، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية والتي ضمت إل جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0 مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.