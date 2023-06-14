لورينتيس: نابولي يخطط لتولّي هامشيك أحد المهام الإدارية

سلطان آل علي (دبي)

أعلن النجم الدولي السلوفاكي الكبير ماريك هامشيك اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم مع نادي طرابزون سبور التركي قبل أيام قليلة، لينهي بذلك مسيرة امتدت لسنوات طويلة تذكرها الملاعب الإيطالية على وجه الخصوص.

امتلأ ملعب طرابزون سبور التركي بأكثر من 40 ألف متفرج في الليلة الوداعية للّاعب الكبير ماريك هامشيك، الذي قضى موسمين مع الفريق التركي ثم قرر التوقف بسن الـ35، ويحمل السلوفاكي أرقاماً قياسية عديدة مع نابولي الإيطالي تحديداً والمنتخب السلوفاكي.

ويعتبر أكثر لاعب في تاريخ نابولي خوضاً للمباريات الرسمية بـ520 مباراة وأكثر من 120 هدفاً في مسيرته خلال 12 عاماً مع نادي الجنوب، وقد انضم هامشيك إلى نابولي في 2007 بعد صعوده للدرجة العليا وهو الذي عانى لسنوات طويلة من المشاكل المالية وغيرها من الأمور.

وقد صرّح رئيس نابولي دي لورينتيس عنه قبل أيام: «لقد كان مع نابولي لمدة 12 عاماً وكان قائداً مثالياً وشخصاً رائعاً. كنت أتمنى لو كان هناك آخرون مثله فقط.» كما أشار إلى أنّ نابولي يخطط لتولّي هامشيك أحد المهام الإدارية في النادي ليستمر في عطائه".

وعلى مستوى منتخب سلوفاكيا، فهو الرمز الأول لكرة القدم في بلاده، حيث خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ منتخب سلوفاكيا بـ126 مباراة، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب بـ26 هدفاً.

وقاد سلوفاكيا إلى كأس العالم 2010 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب وتمكّن من الوصول إلى دور الـ16 في مجموعة تذيلها منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى ذلك، فهو من المساهمين الأساسيين في مشاركة سلوفاكيا للمرة الأولى بالتاريخ في أمم أوروبا 2016 وتأهل إلى دور الـ16 كذلك قبل أن يخرج من ألمانيا.