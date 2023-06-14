الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميلوش: «جائع» لحصد النجاح مع «الإمبراطور»

ميلوش: «جائع» لحصد النجاح مع «الإمبراطور»
14 يونيو 2023 18:30

مراد المصري (دبي)
أكد الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل الجديد، أنه ما زال جائعاً لحصد النجاح والألقاب في محطته الجديدة مع «الإمبراطور»، وذلك سيراً على ما حققه من ألقاب بمسيرته في صربيا والسويد وآيسلندا، ومنها الفوز بلقب الدوري من دون أي خسارة مع النجم الأحمر.
جاء ذلك في المؤتمر التقديمي الذي نظمه «الإمبراطور» للمدرب الجديد، بحضور عيسى علي إداري الفريق، حيث اعتبر الصربي أن طموح الفريق بالمنافسة وجهد الإدارة وإيمانها بفلسفته الكروية حفزته لقبول المشروع، وقال: لا أريد أن قدم وعوداً وأفضل أن أترك العمل يتكلم عن نفسه في الملعب، والأهم العمل الجماعي والبناء على ما تحقق الموسم الماضي حيث قام المدرب السابق «خوان بيتزي» بعمل جيد، وأسعى لتقليل حصول الفريق على البطاقات الحمراء والحفاظ على تنظيمه «التكتيكي» طول الفترات في كل مباراة وتطوير مستويات الشباب.
وتابع: عقليتي هي اللعب من أجل تحقيق الفوز في مباراة، لا أريد الضغط على اللاعبين في البداية، لكن يجب أن ننافس في جميع البطولات، ولا يمكنني القيام بذلك وحيداً، الجماهير لها دور مهم في تحفيزك لحصد النقاط التي تصنع الفارق حيث إن الهدف في كرة القدم يأتي في 10 ثوانٍ.
وعبر المدرب عن سعادته بالتواجد الصربي البارز لعدة مدربين في هذا الموسم، وقال: ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي صديقي، وهو مدرب حقق الألقاب في أكثر من مكان، وجوران قام بعمل كبير الموسم الماضي مع عجمان، ونسعى كمدربين صرب أن نشارك معرفتنا.
وتم الكشف عن تفاصيل التحضيرات الصيفية للوصل، حيث سيكون التجمع في الأول من يوليو المقبل، على أن يتم السفر بعد ذلك خلال الشهر نفسه إلى سلوفينيا لإقامة معسكر يمتد 24 يوماً.

أخبار ذات صلة
كوزمين مستمر مع الشارقة حتى 2025
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس فوتشيتش تعزيز العلاقات الإماراتية–الصربية
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
صربيا
السويد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©