ميلوش: «جائع» لحصد النجاح مع «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

أكد الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل الجديد، أنه ما زال جائعاً لحصد النجاح والألقاب في محطته الجديدة مع «الإمبراطور»، وذلك سيراً على ما حققه من ألقاب بمسيرته في صربيا والسويد وآيسلندا، ومنها الفوز بلقب الدوري من دون أي خسارة مع النجم الأحمر.

جاء ذلك في المؤتمر التقديمي الذي نظمه «الإمبراطور» للمدرب الجديد، بحضور عيسى علي إداري الفريق، حيث اعتبر الصربي أن طموح الفريق بالمنافسة وجهد الإدارة وإيمانها بفلسفته الكروية حفزته لقبول المشروع، وقال: لا أريد أن قدم وعوداً وأفضل أن أترك العمل يتكلم عن نفسه في الملعب، والأهم العمل الجماعي والبناء على ما تحقق الموسم الماضي حيث قام المدرب السابق «خوان بيتزي» بعمل جيد، وأسعى لتقليل حصول الفريق على البطاقات الحمراء والحفاظ على تنظيمه «التكتيكي» طول الفترات في كل مباراة وتطوير مستويات الشباب.

وتابع: عقليتي هي اللعب من أجل تحقيق الفوز في مباراة، لا أريد الضغط على اللاعبين في البداية، لكن يجب أن ننافس في جميع البطولات، ولا يمكنني القيام بذلك وحيداً، الجماهير لها دور مهم في تحفيزك لحصد النقاط التي تصنع الفارق حيث إن الهدف في كرة القدم يأتي في 10 ثوانٍ.

وعبر المدرب عن سعادته بالتواجد الصربي البارز لعدة مدربين في هذا الموسم، وقال: ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي صديقي، وهو مدرب حقق الألقاب في أكثر من مكان، وجوران قام بعمل كبير الموسم الماضي مع عجمان، ونسعى كمدربين صرب أن نشارك معرفتنا.

وتم الكشف عن تفاصيل التحضيرات الصيفية للوصل، حيث سيكون التجمع في الأول من يوليو المقبل، على أن يتم السفر بعد ذلك خلال الشهر نفسه إلى سلوفينيا لإقامة معسكر يمتد 24 يوماً.