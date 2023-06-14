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كوريان على «رادار» كبار أوروبا

كوريان على «رادار» كبار أوروبا
14 يونيو 2023 19:00

سلطان آل علي (دبي)
تشهد الملاعب الأوروبية تواجد عديد اللاعبين المتألقين من الجنسيات الآسيوية، خصوصاً اليابانية والكورية الجنوبية، مما يزيد من فرصة لاعبي هؤلاء البلدين من الاحتراف وإيجاد الفرص ليس فقط باللعب للأندية الضعيفة أو المتوسطة بل كبرى الأندية.
وتشير المصادر المختلفة إلى أن هناك لاعبين كوريين تحت مجهر كبار أوروبا في الانتقالات الصيفية، أولهما هو كيم مين جاي قلب دفاع نابولي الإيطالي، المدافع الذي أبهر الجميع بقدراته وكان مسهماً مباشراً في تحقيق لقب الدوري لنابولي بعد سنوات عجاف، وقد حقق نابولي اللقب وهو أقوى خط دفاع بـ28 هدفاً في مرماه فقط.
ويعد مين جاي أكثر اللاعبين في الدوري الإيطالي على مستوى التمريرات، حيث تجاوز معدل 72 تمريرة كل مباراة، كما أنه الثالث على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في لمس الكرة بـ3014 لمسة خلف رودري مانشستر سيتي ولويس دانك لاعب برايتون.
ولعل أحد أبرز مميزات الكوري الجنوبي هي قدرته على اللعب بالقدمين، إضافة إلى قابليته للّعب في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، ويتصدر سباق التعاقد معه حتى الآن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 50 مليون يورو.
ويأتي إلى جانب مين جاي، لاعب مايوركا الإسباني كانج إن لي، والذي يشغل مركز وسط الميدان المتقدم. ويعد كانج من اللاعبين الشباب حيث لم يتجاوزه عمره الـ22 عاماً، وقد ساهم هذا الموسم في 12 هدفاً بالتساوي بين التسجيل والصناعة ليضع نادي مايوركا في المركز التاسع بمنتصف الترتيب.
ويتميز الكوري الجنوبي بقدرته العالية على المراوغة، حيث قام بـ90 مراوغة في «لا ليجا» هذا الموسم، و لا يتفوق عليه في الدوريات الخمس الكبرى سوى محمد قدوس مع أياكس وجيريمي مع ريمس، وليونيل ميسي مع باريس وفينيسيوس مع ريال مدريد، ويبدو أنّ باريس سان جيرمان قد حسم التعاقد مع اللاعب مقابل ما يقارب 15 مليوناً.

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