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«عمالقة» أميركا الجنوبية تستيقظ من «النوم»!

«عمالقة» أميركا الجنوبية تستيقظ من «النوم»!
14 يونيو 2023 18:00

سلطان آل علي (دبي)
لا يخفى على الجميع أنّ منتخبات قارة أميركا الجنوبية أظهرت تراجعاً على كافة الأصعدة في لعبة كرة القدم مؤخراً، ولعل ما يشهد على ذلك هو غيابها عن التتويج في البطولات الكبرى على مستوى كل المراحل والفئات الأساسية المهمة، إضافة إلى خسارتها معظم النهائيات لصالح المنتخبات الأوروبية!
ولكن ما نعيشه اليوم هو عودة كبيرة وساحقة باحتكار منتخبات أميركا الجنوبية لكل البطولات الكبرى وهذه المرة الأولى منذ ما يقارب 19 عاماً!
وحقق منتخب الأوروجواي قبل أيام لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، على حساب إيطاليا بنتيجة 1-0. ليجلب اللقب إلى قارة أميركا الجنوبية بعد غياب 4 نسخ متتالية و12 عاماً منذ تتويج البرازيل بنسخة 2011 على حساب البرتغال.
واحتكر الأوروبيون البطولة في النسخ الأربع بتحقيق فرنسا وصربيا وإنجلترا للّقب على حساب منتخبات أميركا الجنوبية، وهي الأوروجواي والبرازيل وفرنسا على التوالي. فيما حقق أوكرانيا اللقب أمام كوريا الجنوبية.
وعلى مستوى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، فإنّ منتخب البرازيل هو حامل اللقب بعد أن حققه في نسخة 2019 على حساب المكسيك بنتيجة2-1.
وتعدّ هذه البطولة الأولى لمنتخبات أميركا الجنوبية منذ 20 عاماً، حيث حقق البرازيل آخر لقب وذلك في عام 2003 على حساب منتخب إسبانيا بهدف نظيف، ومن بعد ذلك اللقب، غابت منتخبات أميركا الجنوبية لـ7 نسخ متتالية عن اللقب، وهي أطول مدة غياب في تاريخ المسابقة، علماً بأنّ البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب من القارة الجنوبية وذلك في 4 مناسبات.
وعندما نصل إلى كأس العالم للرجال، فلا نحتاج للحديث عن المستوى الذي قدمه منتخب التانجو الأرجنتيني، ليحقق لقب نسخة 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في المباراة.
ويعد هذا اللقب الأول للأميركيين الجنوبيين بعد 4 نسخ متتالية احتكرها الأوروبيون، ويعد آخر منتخب حقق اللقب هو البرازيلي في نسخة 2002 على حساب الألمان بنتيجة 2-0.
وفي الألعاب الأولمبية، حقق منتخب البرازيل لقب المسابقة بنسخة 2020 بعد التغلب على إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، ولعل الأولمبياد هي البطولة الوحيدة التي لا تغيب عنها منتخبات أميركا الجنوبية، حيث حققت 4 ألقاب في آخر 5 نسخ، منها اثنان للأرجنتين واثنان للبرازيل.
وتعود آخر مرة تحقق فيها منتخبات أميركا الجنوبية جميع البطولات الأربع الكبرى إلى الفترة بين 2002-2004، حينها كان منتخب البرازيل بطلاً لكأس العالم 2002 وبطلاً لكأس العالم للشباب 2003 وبطلاً لكأس العالم للناشئين 2003، بالإضافة إلى تحقيق الأرجنتين للأولمبياد في 2004.

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