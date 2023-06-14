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خبير الفيفا يطلع على برامج تطوير الموهوبين في دبي

خبير الفيفا يطلع على برامج تطوير الموهوبين في دبي
14 يونيو 2023 17:30

 
دبي (الاتحاد) 
التقى سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، كيلي كروس الخبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الذي زار المجلس رفقة مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة، للقاء مع المدراء الفنيين لأكاديميات أندية دبي لكرة القدم وحضور جانب من ورشة العمل التي نظمها المجلس، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس والمدراء الفنيين لأكاديميات كرة القدم في أندية دبي.
واطلع الخبير الدولي على برامج أندية دبي لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية التي تترجم التوجيهات الحكومية، والتي تتشابه مع أهداف برنامج رعاية المواهب الذي أطلقه «الفيفا» تحت شعار «لنعطي كل موهبة فرصة»، والذي يشرف عليه المدرب الكبير آرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم إعلانه خلال كونجرس الفيفا المنعقد بتاريخ 14 مارس 2023 برواندا)، وخصص الفيفا للبرنامج 200 مليون دولار للفترة 2023- 2026 لدعم برامج المواهب الرياضية للاتحادات الرياضية الوطنية.
أكد سعيد حارب أن النهج الحكومي والتشريعات والبيئة المحفزة تجعل من دبي وعموم دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية لاستقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات ومن بينها المواهب الرياضية، كما أن مجلس دبي الرياضي يولي الأكاديميات الرياضية وبرامج استقطاب وتطوير الموهوبين أهمية كبرى ويخصص لها البرامج والفعاليات والبطولات السنوية التي تساهم في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم، سيراً على نهج حكومة دبي وتنفيذاً لتوجيهاتها، لأن الموهوبين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل والرافد الأساسي لدعم إنجازات الفرق ودعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين القادرين على الارتقاء بمستوى الإنجازات وتحقيق البطولات.
وعبّر كيلي كروس عن سعادته بجهود مجلس دبي الرياضي لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية من خلال البرامج التخصصية والبطولات المحلية والدولية التي ينظمها بالتعاون مع اتحاد الكرة، وأيضاً دورات صقل المدربين والملتقيات السنوية المحلية والدولية التي دعي فيها أبرز الخبراء، كتلك التي تم تنظيمها على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي تحت عنوان «استقطاب الموهوبين»، وحاضر فيها روي كوستا رئيس نادي بنفيكا، ويوناي إيمري مدرب أستون فيلا الحالي وأرسنال وباريس سان جيرمان وإشبيلية سابقاً، وجوليان وورد المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى تنظيم المجلس ألعاب مدارس دبي، بغرض رفد أندية دبي بالمواهب الرياضية في سن مبكرة، وكذلك جهود أكاديميات الأندية في هذا المجال.
وقام المدراء الفنيون بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم خلال الورشة باستعراض برامجها لتطوير المواهب الرياضية على مستوى عملية الاختيار والتدريبات الخصوصية والقياسات الدورية لقياس مدى تطوره، وهي شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة. 

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