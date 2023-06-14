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الرياضي

ترخيص 13 نادياً في دوري الدرجة الأولى

ترخيص 13 نادياً في دوري الدرجة الأولى
14 يونيو 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد) 
اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لثلاثة عشر نادياً من أندية الدرجة الأولى، عن دورة الترخيص للموسم الرياضي 2023-2024.
جاء قرار الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الذي عقد 8 يونيو الحالي، بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية، وهي المعايير المالية، ومعايير الإدارة والعاملين والمعيار الرياضي والمعايير القانونية ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة (A، B، C).
وبعد مراجعة كافة المستندات والوثائق المطلوبة، حصلت على الترخيص المحلي أندية حتا والإمارات ودبا الحصن ومصفوت والحمرية والذيد ومسافي والرمس والعربي والجزيرة الحمراء والتعاون والفجيرة والعروبة، بينما لم يحصل ناديا جلف وسيتي بالإضافة إلى ناديي فرسان هيسبانيا وبينونة «الهابطين إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل» على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائها المعايير.

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