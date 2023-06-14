بيلينجهام: أثق في تتويج إنجلترا بـ«لقب كبير»

لندن (أ ف ب)

يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام أن بلاده قد تكون قريبة من التتويج بلقب كبير في كرة القدم، بعد محاولات حثيثة تحت إشراف المدرب جاريث ساوثجيت.

ويُعدّ اللاعب الجديد لريال مدريد الإسباني المنتقل بصفقة قد تتخطى مئة مليون يورو، أحد المواهب الشابة في تشكيلة «الأسود الثلاثة»، التي ستكون بين المرشحين لنيل لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.

وخسرت إنجلترا أمام فرنسا 1-2 في ربع نهائي مونديال قطر الأخير.

قبلها في كأس أوروبا صيف 2021، خسر المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، كما بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 في أول بطولة كبرى تحت إشراف ساوثجيت.

قال بيلينجهام الذي استُدعي لتشكيلة بلاده رغم إصابة بركبته ستبعده عن تصفيات كأس أوروبا أمام مالطا ومقدونيا الشمالية: «يمكن لمشجعي إنجلترا الشعور بذلك، هم طموحون، لكنهم ليسوا أغبياء، هناك سبب لهذا من التوقعات والضجة حول الفريق في هذه اللحظة».

تابع بيلينجهام البالغ 19 عاماً: «الحقيقة أننا نحقق النتائج، نودّ إحراز لقب بطولة بالطبع، لكن أعتقد أن هناك خطوات لتحقيق ذلك».

وأردف لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق: «منتخبات دولية عظمى في الماضي لم تحقق الانتصارات على الفور، تعيّن عليها البناء لسنوات قبل بلوغ أهدافها».

وقارعت إنجلترا فرنسا في ربع نهائي المونديال، وكادت تهدد بلوغها نصف النهائي لولا إهدار هاري كين ركلة جزاء متأخرة فوق العارضة، تابع المنتخب الفرنسي مشواره نحو النهائي حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وحققت إنجلترا بداية جيدة في تصفيات أوروبا 2024، بفوزين على مضيفتها إيطاليا 2-1، وضيفتها أوكرانيا 2-0، وتحل على مالطا الجمعة قبل استقبال مقدونيا الشمالية في 19 يونيو الحالي.