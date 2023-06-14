موسم اليد ينطلق 5 سبتمبر ودوري الرجال «نيولوك»



رضا سليم (دبي)

أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد، قرعة الموسم الجديد 2023-2024 الذي سينطلق يوم 5 سبتمبر المقبل بكأس نائب رئيس الدولة، للرجال والمخصصة للاعبين المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، والتي أسفرت عن وقوع شباب الأهلي والوصل ودبا الحصن والشارقة في المجموعة الأولى والنصر والجزيرة والعين ومليحة بالمجموعة الثانية بالدور التمهيدي، ويصعد المتصدران في كل مجموعة مباشرة إلى نهائي الكأس الذي يقام من مباراة واحدة على صالة محايدة.

حضر مراسم القرعة ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة في المسابقات.

وتنطلق كأس الإمارات للرجال يوم الجمعة 6 أكتوبر، وتقام من دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني للرجال الذي يستعد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، وذلك خلال الفترة من 1 – 29 أكتوبر المقبل، وأوقعت القرعة، شباب الأهلي والجزيرة والوصل والنصر في المجموعة الأولى، والشارقة والعين ومليحة ودبا الحصن في المجموعة الثانية بالدور التمهيدي.

في الوقت الذي أجرت لجنة المسابقات تغييرات على نظام دوري الرجال والذي سينطلق يوم 7 نوفمبر المقبل، ويقام على مرحلتين، الأولى التمهيدية دوري من دورين، وبعدها يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب الترتيب في الجدول، حيث تضم المجموعة الأولى الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في الدور التمهيدي، والثانية تضم الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس إلى الثامن في الدور التمهيدي.

وتلعب المجموعة الأولى في الأدوار النهائية، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام الذهاب والعودة، والفائزان يلعبان على لقب درع الدوري من مباراة واحدة، والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع وفي حالة التعادل في مجموع المباراتين، تقام مباراة فاصل دون اعتبار لفارق الأهداف بين الفريقين، بينما في المجموعة الثانية التي تضم الفرق من الخامس إلى الثامن، تلعب بنظام مباراة واحدة الأولى تجمع بين الخامس والثامن والثانية بين السادس والسابع، والفائزان يلعبان لتحديد المركزين الخامس والسادس، والخاسران يلعبان لتحديد المركزين السابع والثامن.

وعلى مستوى مسابقات المراحل السنية، تنطلق مسابقة الدوري العام للشباب يوم 18 سبتمبر المقبل، بمشاركة أندية الشارقة والوصل وشباب الأهلي وبني ياس والبطائح بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاباً وإياباً، وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهة البطائح مع الوصل بصالة البطائح، وشباب الأهلي مع بني ياس على صالة الفرسان في الجولة الأولى للمسابقة.

وأسفرت قرعة دوري الناشئين الذي ينطلق يوم 15 سبتمبر المقبل، عن وقوع فرق الوصل وشباب الأهلي والنصر ودبا الحصن والعين والذيد بالمجموعة الأولى من الدور التمهيدي، والشارقة والجزيرة واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح في المجموعة الثانية، وتصعد الفرق الحاصلة على المراكز الأول والثاني والثالث في كل مجموعة إلى مجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السادس بالدور النهائي، بينما تصعد الفرق الحاصلة على المراكز الرابع والخامس والسادس في كل مجموعة إلى مجموعة تحديد المراكز من السابع إلى الحادي عشر من ذات الدور والذي يقام بنظام الدوري من دور واحد.

كما أجريت قرعة دوري الأشبال الذي سينطلق يوم 17 سبتمبر المقبل، ودوري الصغار 16 سبتمبر.