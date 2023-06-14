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الرياضي

أستانا يتجاوز الكويت في سوبر غرب آسيا للسلة

أستانا يتجاوز الكويت في سوبر غرب آسيا للسلة
14 يونيو 2023 15:30


علي معالي (دبي)
حقق فريق أستانا الكازاخستاني انتصاره الثالث على التوالي في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فاينال 8)، والمقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وهزم الكويت الكويتي بنتيجة 85- 75 ليكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق الكويتي ويتصدر قمة المجموعة الثانية ويتأهل إلى نصف النهائي، كما صعد معه فريق الكويت لنفس الدور أيضاً.
تألق في صفوف أستانا كل من ديمتري جافريلوف مسجلاً 19 نقطة، و5 متابعات وزميله الأميركي كارفيل أندرسون 24 نقطة، وفي المقابل بالفريق الكويتي كان الأميركي كودي لالان الأبرز في صفوفه بـ 14 نقطة و4 متابعات، وسجل مواطنه ماركوس أنتوني 16 نقطة.
وفي مباراة خارج الحسابات، فاز جورجان الإيراني على شباب الأهلي مستضيف البطولة بنتيجة 85- 75، وشكل الإيرانيان محمد جمشيدي وبهنام يخشالي ثنائياً مميزاً، حيث سجل الأول 35 نقطة والثاني 31 نقطة، وتميز الأميركي دين ميلر في صفوف شباب الأهلي مسجلاً 23 نقطة و13 متابعة، بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.
من جانب آخر، تعرض فريق الرياضي اللبناني لضربة قوية باستبعاد 2 من لاعبيه البارزين من البطولة بسبب الإصابة، حيث كشف أحمد الفران مدرب الفريق أن كلاً من وائل عرقجي وعلي منصور قد خرجا لمدة شهر بسبب الإصابة، حيث عانى منصور من كسر في ركبته في مباراة المنامة 10 يونيو الماضي، وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بعد أربع دقائق فقط من الربع الثاني، بعد صد محاولة تسديد الكرة التي قام بها نظيره محمد نوروز.
كما أصيب وائل عرقجي بتمزق في «ربلة الساق» من الدرجة 2 وفقاً لنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، وتعرض للإصابة بعد دقائق فقط من بداية مباراته أمام نادي بيروت بعد تسجيله رمية ثلاثية والتي انتهت بفوز الرياضي 106-91.

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