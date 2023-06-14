راشفورد يتجاهل منتقديه!

لندن (د ب أ)

قال ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه ملتزم تماماً تجاه المنتخب الإنجليزي، ولا يهتم بالانتقادات أو التشكيك في ولائه للمنتخب.

ويستعد راشفورد (25 عاماً) مع المنتخب الإنجليزي للمباراتين المقررتين أمام مالطا ومقدونيا الشمالية، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، علماً بأنه كان قد غاب عن المنتخب في فترة التوقف الدولي في مارس بسبب الإصابة.

وكان راشفورد قد غاب عن المنتخب في عدة معسكرات على مدار الأعوام الماضية، لكنه أثار الجدل بشكل كبير عندما قرر التوجه إلى نيويورك في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره الإيطالي 2-1 ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات.

ودافع جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن قرار المهاجم راشفورد، الذي خاض 51 مباراة دولية، بالتوجه إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وقال راشفورد نفسه إنه لم يتأثر بأصوات المنتقدين.

وقال راشفورد بشأن ردود فعله على الانتقادات: «لم أر ذلك، كي أكون صادقاً.. لم أراها حتى عدت إلى منزلي».

وأضاف: «أحتاج إلى وقت لالتقاط الأنفاس والتعافي، لذلك قمت بجولة قصيرة، لمدة أربعة أيام، وبعدها عدت لإعادة التأهيل ومحاولة الاستعداد بأسرع شكل ممكن».

وتابع: «بالنسبة للإصابات، لا يمكن أن تتوقع متى ستحدث».

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بالألم إزاء تشكيك البعض في ولائه والتزامه إزاء المنتخب: «بأمانة، لا». وأوضح: «أعرف أنني ملتزم بنسبة 100% تجاهه، يقول الناس ما يقولونه، هذا لا يزعجني حقاً».