الشارقة يبحث عن «البديل» تحسباً لـ «مفاجأة كوزمين»!

علي معالي (دبي)

لم يحسم الروماني كوزمين أولاريو موقفه النهائي بالاستمرار من عدمه في قيادة تدريب فريق الشارقة حتى الآن، حيث لم يعلن أي من الطرفين الاتفاق على التجديد من عدمه، حيث جلست إدارة النادي مع المدرب قبل السفر وتناقشت معه في الكثير من الأمور، وتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد ورؤية النادي للمرحلة المقبلة، وهو ما تفهمه المدرب بحكم تواجده مع الفريق منذ فترة وكان الحديث بين الطرفين «الإدارة والمدرب»، شاملاً الكثير من التفاصيل المهمة التي تخص الموسم الجديد.

وأرجأ كوزمين الرد النهائي لحين معرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي سيقوم بها في فترة الراحة، وبناء عليه سيتم الرد واتخاذ القرار النهائي.

واحترمت إدارة النادي رغبة المدرب، ولكن في نفس الوقت لن تنتظر حتى المفاجأة غير المتوقعة مثلاً، وهي الخاصة بعدم التجديد، لذلك هناك تحركات مختلفة بالبحث عن مدرب بديل ومناسب، خاصة أن الفريق أمامه مشاركة آسيوية مقبلة وقبلها فترة معسكر استعداداً للموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه، فإن أمور بعض اللاعبين المحترفين الأجانب مستقرة بالتواجد مع الفريق، وهم كايو لوكاس ومانولاس وباكو ألكاسير بحكم وجود عقود مستمرة مع الفريق، كما انتهت فترة إعارة دجانيني، ولكن الإدارة تنتظر حالياً الموقف من المدرب، سواء كوزمين أو المدرب الجديد، لتحديد بقية الملامح الخاصة بالفريق ومدى احتياجاته للمرحلة المقبلة واختيار مكان المعسكر بشكل نهائي.