عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

نجحت شركة خورفكان لكرة القدم، في تجديد عقد عامر مبارك غانم، وشقيقه خليفة مبارك غانم للموسم المقبل.

ويلعب عامر مبارك (35 سنة) في مركز الارتكاز، وقدم موسماً جيداً مع خورفكان، كما أن خليفة مبارك (30 عاماً) يلعب في مركز متوسط الدفاع المهم للفريق، وعانى من إصابة في بداية الموسم غاب خلالها عن أغلب المباريات.

يذكر بأن إدارة الشركة بصدد الانتهاء من تجديد عقود كافة اللاعبين المهمين للفريق، بالتعاون مع المدرب عبدالعزيز العنبري الذي قدم تقريره الفني بنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقات جديدة للفريق خلال الأيام المقبلة.