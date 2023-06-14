الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»

عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
14 يونيو 2023 12:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
نجحت شركة خورفكان لكرة القدم، في تجديد عقد عامر مبارك غانم، وشقيقه خليفة مبارك غانم للموسم المقبل. 
ويلعب عامر مبارك (35 سنة) في مركز الارتكاز، وقدم موسماً جيداً مع خورفكان، كما أن خليفة مبارك (30 عاماً) يلعب في مركز متوسط الدفاع المهم للفريق، وعانى من إصابة في بداية الموسم غاب خلالها عن أغلب المباريات. 
يذكر بأن إدارة الشركة بصدد الانتهاء من تجديد عقود كافة اللاعبين المهمين للفريق، بالتعاون مع المدرب عبدالعزيز العنبري الذي قدم تقريره الفني بنهاية الموسم.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقات جديدة للفريق خلال الأيام المقبلة. 

 

أخبار ذات صلة
معسكر عربي لـ «النسور» تحضيراً للموسم الجديد
شركة خورفكان توزع الحقائب الإدارية
خورفكان
عامر مبارك
خليفة مبارك
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©