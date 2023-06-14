فينوس تخسر «العودة» أمام «السويسرية الواعدة»!

هولندا (رويترز)

انتهت عودة فينوس وليامز، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمنافسات بعد غياب دام خمسة أشهر للإصابة بالهزيمة في مباراة من ثلاث مجموعات أمام السويسرية الواعدة سيلين نايف في بطولة على الملاعب العشبية في روزمالين بهولندا.

وتحت أنظار شقيقتها سيرينا، التي اعتزلت العام الماضي، بدأت فينوس البالغة من العمر 42 عاماً، المباراة بشكل رائع، لكنها خسرت المجموعة الثانية المتكافئة بعد شوط فاصل، قبل أن تتراجع في المجموعة الحاسمة أمس الثلاثاء.

وخسرت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، الفائزة بخمسة ألقاب في ويمبلدون بنتيجة 3-6 و7-6 و6-2 أمام سيلين البالغة من العمر 17 عاماً في ساعتين و18 دقيقة.

وقالت سيلين بعد أن حققت انتصارها الأول في بطولات اتحاد المحترفات: «لا أصدق أنني حصلت على فرصة لمواجهة العظيمة فينوس، إنها لاعبة رائعة ونموذج يحتذى لأي عاشق للتنس».

وكانت فينوس، التي حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، قد غابت عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد إصابتها في عضلات الفخذ الخلفية في أوكلاند، مما أجبرها على الانسحاب من أستراليا المفتوحة.

وفازت بآخر لقب كبير لها في الفردي على الملاعب العشبية في ويمبلدون 2008.

وتنطلق نسخة هذا العام من ويمبلدون في الثالث من يوليو المقبل.