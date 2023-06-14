ميسي: هذه الجائزة لا تمثل لي أي أهمية !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن المرات السبع التي حصل فيها النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، على الكرة الذهبية «بالون دور» التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، جعلته غير مهتم بالفوز بالمزيد منها، بعد أن سيطر ومعه البرتغالي كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة على امتداد ما يقرب من 15عاماً، من دون منافسة تذكر من لاعبين آخرين.

واعترف ميسي المنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأميركي، بأنه لن يكون حزيناً إذا حصل لاعب آخر على هذه الجائزة في نسخة هذا العام 2023، أما إذا حصل على الكرة الثامنة، فمن المؤكد أنه سيكون سعيداً بها.

وقال في حديث لشبكة «تيتان سبورتس» الصينية إن هذه الجائزة لم تعد تمثل له أهمية مطلقة، وعلق قائلاً: الجوائز الفردية ليست الأهم بالنسبة لي، وإنما الجوائز الجماعية هي الأكثر أهمية، مشيراً إلى أن الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده هو أعظم جائزة حصل عليها في حياته، وأفضل كثيراً من أي جائزة فردية.

ويزور ميسي الصين حالياً مع منتخب بلاده في إطار جولة آسيوية يلعب خلالها مباراتين الأولى غداً في بكين أمام منتخب أستراليا، والثانية يوم 19 يونيو في جاكرتا أمام منتخب إندونيسيا، وكان «البرغوث» وصل إلى بكين السبت الماضي، في أول زيارة للصين منذ 2017، وحظي باستقبال حافل من جانب عشاق كرة القدم الصينيين.

وعندما سألته الشبكة عما إذا كان ينوي مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم القادمة 2026، التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، قال ميسي: لا أفكر في ذلك على الإطلاق، وتساءل قائلاً: لماذا أشارك فيها وقد فزت بكل البطولات الممكنة وآخرها «المونديال القطري» ولم أعد بحاجة إلى المزيد من البطولات؟

واعترف ميسي بأنه منذ الفوز بكأس العالم الأخيرة، أصبح يشعر بقدر كبير من الرضا والسعادة عن كامل مسيرته الكروية، مؤكداً أنه لم يعد هناك شيء يستحق أن يقاتل من أجله، بعد أن فعل ما ينبغي عليه فعله.

وتطرق ميسي للحديث عن مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، قائلاً: نحن على تواصل مستمر وقد هنأته بالفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، الذي حققه عن جدارة، ليؤكد للجميع أنه أفضل مدرب في العالم.

جدير بالذكر أن فوز ميسي بكأس العالم مع منتخب «التانجو» يمنحه أفضلية كبيرة للفوز مجدداً بالكرة الذهبية لتكون المرة الثامنة في مشواره الكروي، ولا ينافسه هذا العام إلا الفتى الذهبي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي ساهم بقوة في حصول «القمر السماوي» على الثلاثية التاريخية هذا الموسم «البريميرليج وكأس الاتحاد ودوري الأبطال».

ويتصدر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينما يحتل منتخب أستراليا المركز 29 في هذا التصنيف.

