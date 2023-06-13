«الأبيض الأولمبي» يُدشن مشواره بلقاء «النشامى»

معتصم عبدالله (دبي)

يُدشن منتخبنا الوطني الأولمبي، مشواره بالظهور الثالث على صعيد بطولة «غرب آسيا تحت 23 عاماً»، في مواجهة منتخب الأردن اليوم، ضمن منافسات النسخة الرابعة للبطولة التي تستضيفها العراق، وتستمر حتى 20 يونيو الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

ويدشن «الأبيض الأولمبي» مشواره في المجموعة الأولى بلقاء «النشامى» عند السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الثانية على أن يواجه «أسود الرافدين» المضيف في مباراته الثانية مساء بعد غدٍ «الجمعة».

وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثانٍ إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب في الطريق إلى النهائي.

وتعد المشاركة المرتقبة في غرب آسيا تحت 23 عاماً، الثالثة في تاريخ «الأبيض الأولمبي» والثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينيس دا سيلفا، وكانت المشاركة الأولى لمنتخبنا في نسخة قطر 2015، حيث خاض مباراتين أمام سوريا 1-2، وعمان 4-3.

وودع «الأبيض الأولمبي» من الدور الأول في المشاركة الثانية في غرب آسيا في نسخة السعودية 2021، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0 مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.

وأنهى منتخبنا الذي وصلت بعثته إلى بغداد السبت الماضي معسكراً إعدادياً بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 24 لاعباً وخاض خلاله تجربة ودية وحيدة أمام نظيره منتخب اليمن وانتهت بفوز «الأبيض الأولمبي» بنتيجة 6-2.

وتمثل منافسات غرب آسيا، المحطة الإعدادية الثانية لـ «الأبيض الأولمبي» استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمقررة خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وكانت قرعة التصفيات وضعت منتخبنا ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات الصين «المضيف»، الهند، والمالديف.

وشارك منتخبنا في المحطة الإعدادية الأولى في منافسات البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة‬ في مارس الماضي، وحصد «الأبيض الأولمبي» مركز الوصافة على صعيد البطولة، والتي استهلها بالفوز على منتخب قطر «المضيف» بنتيجة 1-0، قبل أن يتفوق في الجولة الثانية على حساب فيتنام 4-0، ليعود ويخسر في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني أمام منافسه كوريا الجنوبية 0-3.

وتضم القائمة النهائية للأبيض الأولمبي في البطولة 23 لاعباً هم: وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالله عباس (البطائح)، أحمد فوزي، أحمد محمود، راكان وليد، زايد سلطان، محمد عبدالله، نواف سالم (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة)، حارب عبدالله، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، عبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، عبدالله الرئيسي (عجمان)، عيسى خلفان (العين)، حمد المقبالي (الفجيرة)، علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي (النصر)، عبدالله حمد، عبدالله أحمد (الوحدة).