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الرياضي

محمد الشرقي يلتقي وفد نادي الفجيرة للفنون القتالية

محمد الشرقي خلال لقاء وفد نادي الفجيرة للفنون القتالية (وام)
14 يونيو 2023 01:12

الفجيرة (وام)

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 أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والأنشطة الرياضية في تعزيز الوعي الرياضي لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل دور المؤسسات الرياضية في نشر ثقافة الحياة الصحية بين الأفراد إسهامًا في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال محليًا وعالميًا. 
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، بوفد نادي الفجيرة للفنون القتالية برئاسة نادر أبو الشاويش مدير النادي، حيث اطّلع سموّه، على برامج النادي ومبادراته الرياضية عامة والألعاب القتالية خاصة، كما تم عرض أهداف برنامج أجيال المستقبل الذي سيتم إطلاقه في نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال الفترة من 9 يوليو إلى 4 أغسطس المقبل.
واستعرض الفريق أهداف البرنامج الذي يستهدف الأعمار من 8 إلى 14 عامًا، ويهدف إلى تشجيع المواهب وتطويرها واستثمار طاقة الناشئة والشباب من المنتسبين للبرنامج خلال فترة الصيف في مختلف الألعاب الرياضية. 
وتقدّم أعضاء النادي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل لعمل النادي وخططه التي تعزز النشاط الرياضي في الإمارة، وتدعم حضورها في هذا المجال عربيًا وعالميًا.

نادي الفجيرة للفنون القتالية
محمد الشرقي
الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
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