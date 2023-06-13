جمعية الخيول العربية تستعرض ترتيبات الموسم الجديد

أبوظبي (وام)

عقدت جمعية الإمارات للخيول العربية اجتماعاً في أبوظبي مع منظمي بطولات جمال الخيل العربية بالدولة، استعداداً للموسم الجديد 2023 -2024، ويأتي الاجتماع في إطار حرص الجمعية للتأكيد على ضرورة العمل بفريق واحد يمثل الدولة في المحافل العالمية، واستطلاع آراء المنظمين والاستماع إلى مقترحاتهم المختلفة، بما يتماشى مع خطط الجمعية المستمرة للارتقاء بمستوى بطولات جمال الخيل العربية.

حضر الاجتماع، محمد أحمد الحربي، مدير عام الجمعية، وسلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وخليفة عبد الله النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، وقصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وخالد غانم العميري رئيس اللجنة العليا لبطولة عجمان للخيول العربية، وعلي مصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية.

ونقل محمد أحمد الحربي للحضور في بداية الاجتماع، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتحيات الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتمنياتهما بالتوفيق للمجتمعين في كل ما يبذلونه من جهود لتطوير مستوى البطولات بالدولة، وتوجيهاتهما بتنظيم البطولات بأعلى المعايير العالمية والعمل بفريق واحد يمثل الدولة. شهد الاجتماع مناقشة محاور مختلفة تضمنت تصنيف بطولات جمال الخيل العربية، وإحصاءات الموسم السابق 2022 -2023، ومقترح برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية، وشروطها للموسم المقبل، وعدد المشاركات المتوقعة، وشروط الاشتراك في بطولات جمال الخيل العربية.

كما ناقش الاجتماع مستجدات قوانين وشروط الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو».

وأشاد الحاضرون باهتمام الجمعية ودورها في تطوير بطولات جمال الخيل العربية، وحرصها على مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات مع المنظمين قبل انطلاق الموسم الجديد، بهدف تحقيق المزيد من التطور الذي يلبي تطلعات الجميع. وأكد الحربي أن كل الجهود المبذولة لدعم الخيل العربية في جميع مجالاتها وأنشطتها، تأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان.