«الأولمبياد الخاص» يصل برلين للمشاركة في «الألعاب العالمية»

برلين (وام)

بدأ لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي، المرحلة الأخيرة من استعداداتهم لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، المقررة خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو الحالي. ووصلت البعثة، التي تضم 167 فرداً منهم 103 لاعبين ولاعبات، من أصحاب الهمم وذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، إلى العاصمة الألمانية برلين.

ويتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما يشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص اكتمال وصول البعثة إلى برلين استعداداً للمشاركة في الحدث. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت معسكراً للاعبين في مدينة العين، وكان لها الدور في دعمهم قبل السفر إلى ألمانيا، إضافة للخبرة التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية، خاصة من المشاركة في نسخة 2019 من هذه الدورة بالإمارات. وتوجه الهاشمي بالشكر إلى الأندية على دورها الكبير في دعم اللاعبين خلال الفترة الماضية، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، ما يشكل حافزاً كبيراً ودافعاً لتحقيق الإنجازات في النسخة المقبلة من الأولمبياد والوقوف على منصات التتويج.