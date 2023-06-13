سلطان بن خليفة بن شخبوط يتوج أبطال «شطرنج آسيا»

ألماتي (الاتحاد)

توج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أبطال بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات التي اختتمت مساء أمس الأول بمدينة ألماتي في كازاخستان.

حضر التتويج، نائبة عمدة ألماتي والنائب الأول لرئيس اتحاد كازاخستان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وهشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي. وشهدت بطولة آسيا الفردية مشاركة قياسية لـ 130 لاعباً ولاعبة من 26 دولة آسيوية، تنافسوا في بطولات الكلاسيكي والخاطف للرجال والسيدات، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمتها مائة ألف دولار، وتأهل أوائل بطولة الكلاسيك لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس العالم التي تنطلق في أذربيجان خلال الفترة من 29 يوليو حتى 15 أغسطس 2023.

وأشرف على تنظيم بطولة آسيا للشطرنج، وزارة الثقافة والرياضة في كازاخستان بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة واتحاد الشطرنج الكازاخستاني بدعم من بلدية ومدينة ألماتي، وتوج الأستاذ الدولي الكبير شمس الدين وحيدوف من أوزبكستان بلقب بطولة الرجال، بينما توجت الأستاذة الدولية الكبيرة الهندية ديفيا ديشموخ بلقب بطولة السيدات.

وتفصيلاً، انتزع شمس الدين وحيدوف زمام المبادرة في البطولة المفتوحة بعد فوزه على بطل كازاخستان رينات جومباييف، حيث سجل اللاعب الأوزبكي البالغ من العمر 21 عاماً سبعة نقاط من تسع جولات، وأنهى الصدارة بفارق نصف نقطة عن مجموعة كبيرة من اللاعبين، وسيطرت ديفيا ديشموخ على البطولة النسائية حيث سجلت 7.5 نقطة من 9 جولات من خلال ستة انتصارات وثلاثة تعادلات بدون أي خسارة.

وحصدت لاعبة الهند ماري آن على الميدالية الفضية، بينما حققت لاعبة منغوليا مونغتول الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة. وتولى رئاسة حكام البطولة، الخبير والحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج وعاونه الحكم الدولي حسن تورديالييف من أوزبكستان.