«الشارقة الرياضية» للبادل تنطلق اليوم بمشاركة 136 فريقاً

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم، بطولة الشارقة الرياضية للبادل، وتستمر فعالياتها حتى 18 يونيو الجاري على ملاعب wpa Sharjah.

يشارك في البطولة 272 لاعباً يمثلون 136 فريقاً، مقسمين على 3 فئات هي الفئة المفتوحة المخصصة للاعبين الإماراتيين المصنفين، بالإضافة للاعبين الخليجيين واللاعبين المقيمين العرب والأجانب، أما فئة الخليجيين فتضم اللاعبين من دولة الإمارات، ومن دول الخليج فيما تقتصر فئة المواطنين على اللاعبين الإماراتيين.

يتنافس المشاركون على جوائز مالية تقدر قيمتها بـ 165 ألف درهم، بالإضافة إلى تخصيص 65 ألف درهم لجمهور البطولة ضمن الفقرات الترفيهية، ولكثافة المباريات وازدحام الجدول، لعبت الثلاثاء 32 مباراة وذلك ضمن منافسات الدور الرابع والستين لفئة المواطنين.

وتستمر اليوم منافسات هذه الفئة مع إجراء 32 مباراة أخرى لتحديد المتأهلين للدور الثاني والثلاثين، وأعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها أعدت تغطية إعلامية ممتازة، حيث سيتم بث المباريات المهمة مباشرة من الملعب الرئيس للبطولة مع استوديو تحليلي للمباريات النهائية، كما ستقدم برنامجاً خاصاً يتضمن أخباراً مفصلة عن مجريات البطولة وكواليسها ولقاءات مع اللاعبين والمدربين والفنيين.