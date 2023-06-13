الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة الرياضية» للبادل تنطلق اليوم بمشاركة 136 فريقاً

«الشارقة الرياضية» للبادل تنطلق اليوم بمشاركة 136 فريقاً
14 يونيو 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: زيادة القدرات التنافسية في السوق الأكاديمي
«تنفيذي الشارقة» يبحث عدداً من المشروعات التنموية

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم، بطولة الشارقة الرياضية للبادل، وتستمر فعالياتها حتى 18 يونيو الجاري على ملاعب wpa Sharjah.
يشارك في البطولة 272 لاعباً يمثلون 136 فريقاً، مقسمين على 3 فئات هي الفئة المفتوحة المخصصة للاعبين الإماراتيين المصنفين، بالإضافة للاعبين الخليجيين واللاعبين المقيمين العرب والأجانب، أما فئة الخليجيين فتضم اللاعبين من دولة الإمارات، ومن دول الخليج فيما تقتصر فئة المواطنين على اللاعبين الإماراتيين.
يتنافس المشاركون على جوائز مالية تقدر قيمتها بـ 165 ألف درهم، بالإضافة إلى تخصيص 65 ألف درهم لجمهور البطولة ضمن الفقرات الترفيهية، ولكثافة المباريات وازدحام الجدول، لعبت الثلاثاء 32 مباراة وذلك ضمن منافسات الدور الرابع والستين لفئة المواطنين. 
وتستمر اليوم منافسات هذه الفئة مع إجراء 32 مباراة أخرى لتحديد المتأهلين للدور الثاني والثلاثين، وأعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها أعدت تغطية إعلامية ممتازة، حيث سيتم بث المباريات المهمة مباشرة من الملعب الرئيس للبطولة مع استوديو تحليلي للمباريات النهائية، كما ستقدم برنامجاً خاصاً يتضمن أخباراً مفصلة عن مجريات البطولة وكواليسها ولقاءات مع اللاعبين والمدربين والفنيين.

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
الشارقة
البادل تنس
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©