سلوفينيا تجهز «النمور» للتحديات المقبلة

كلباء (الاتحاد)

اختارت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، بقيادة محمد اليماحي رئيس الشركة، سلوفينيا مكاناً للمعسكر الخارجي للفريق الأول بالنادي، استعداداً للموسم القادم 2023 -2024، واستقرت الإدارة على سلوفينيا كوجهة رسمية للمعسكر، حيث سيخوض الفريق هناك عدداً من المباريات الودية المهمة، استعداداً للموسم، بقيادة المدرب فرهاد مجيدي.

ومن المقرر أن يبدأ التجمع الداخلي للفريق بداية يوليو المقبل، عبر الفحوص الطبية المقررة، وثم السفر للمعسكر الخارجي والعودة لبداية المرحلة الثالثة من الإعداد في الدولة، وأتمت اللجنة الفنية بالشركة كل الاستعدادات اللازمة من أجل تجهيز الأمور المتعلقة بالمعسكر الخارجي والمباريات الودية للفريق، بالتنسيق مع المدرب فرهاد مجيدي.