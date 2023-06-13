السعودية تستضيف نهائيات «عالمية» سلة 3×3

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، إقامة النسخة الثانية عشرة من نهائي الجولة العالمية للأبطال بكرة السلة (3×3) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023.

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة للمرة الثالثة، بعد أن قامت باستضافة البطولة عامي 2020 و2021 وبطولة العالم للأساتذة في عامي 2019 و2022.

وتحظى البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بإشراف من الاتحاد الدولي (FIBA) بمشاركة أفضل لاعبي العالم بكرة السلة (3×3)، كما ستسهم في دفع تطوير اللعبة في السعودية والمنطقة العربية.

قال هماني نيانج رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة: «سعداء جداً بالعودة إلى جدة هذا العام لإقامة نهائي الجولة العالمية للأبطال بكرة السلة (3×3)، بعد أن أثبتت السعودية قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية الهامة واستقطابها نجوم اللعبة في العالم».

وأضاف: «متحمسون للفرص التي ستأتي من إعادة الرياضة الجماعية الأكثر إثارة في المدن إلى المملكة العربية السعودية وإلهام الجيل القادم من النجوم (3×3) في المنطقة».

وقال الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة: «سعداء للغاية باستضافة نهائي الجولة العالمية (3×3) للمرة الثالثة منذ عام 2020، وسنعمل بجد لجعله حدثاً ناجحاً آخر».

جاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم في كأس العالم لكرة السلة (3×3) للعام 2023، في فيينا، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانج، والدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة.