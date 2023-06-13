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الرياضي

خالد بن حمد يستقبل الشعفار

خالد بن حمد يستقبل الشعفار
13 يونيو 2023 22:06

دبي (الاتحاد) 

 

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ثمن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الجهود التي يبذلها أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية من أجل تطوير رياضة الدراجات الهوائية على الصعيد القاري، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لأسامة الشعفار في قصر الوادي بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. 
وأشاد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالقيادات الرياضية الخليجية، وبدورها المتميز والبارز في الاتحادات القارية والدولية ومختلف المنظمات الرياضية، وبالمكانة المتميزة التي يحتلها أسامة الشعفار على صعيد الحركة الأولمبية وعلاقاته الواسعة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على حرص مملكة البحرين للنهوض برياضة الدراجات الهوائية، والارتقاء بها والعمل يداً بيد مع الاتحاد الآسيوي من أجل تحقيق أهدافه وبرامجه على النحو الذي يضمن بروز اللعبة وتصاعد شعبيتها وتطويرها في مملكة البحرين وسائر بلدان القارة.
من جهته، أكد أسامة الشعفار أن لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين جاء مثمراً للغاية، معرباً عن سعاته بما لمسه من دعم لبرامج الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وبالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين لتطوير هذه الرياضة.

أسامة الشعفار
اتحاد الدراجات
وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية
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