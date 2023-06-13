«بالمز الرياضية» تطلق «مركز تدريب» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بالمز الرياضية»، الرائدة في مجال الإدارة الرياضية والمنظمة لبطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية»، عن إطلاق «مركز حبيب الرياضي» في جزيرة ياس بأبوظبي بالتعاون مع أسطورة الفنون القتالية المختلطة وبطل «يو إف سي» حبيب نور محمدوف.

حضر الافتتاح، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد بن دلموج الظاهري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الجو جيتسو، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية للتعليم، ومحمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبدالله الراشدي عضو مجموعة «أيه إس دي ستاليونز»، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

ويقدم مركز حبيب مفهوماً جديداً للرياضة البدنية من خلال توفير مرافق تدريب رياضي عالية الجودة ومجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية ويستهدف جميع أفراد الأسرة، وتتضمن الأنشطة الرياضية تدريبات اللياقة البدنية في صالة التقوية، والتكيف البدني وتدريبات اللياقة الهوائية في صالة الدراجات الهوائية والثابتة، وتدريبات الرياضات القتالية المختلطة والدفاع عن النفس من الفنون القتالية المختلطة والجو جيتسو والملاكمة والمواي تاي، فضلاً عن مسبح ومنطقة استرخاء خارجية وملاعب بادل تنس.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري، أن إطلاق هذا الصرح الرياضي في جزيرة ياس سيكون له المردود الإيجابي على استعدادات النجوم المشاركين في مختلف بطولات الفنون القتالية، التي تقام في ياس على مدار العام، كما أنه يعد فرصة أيضاً للاعبين الشباب من أجل ممارسة الرياضة، والاستعداد لمشاركاتهم المختلفة بشكل أفضل.

وأكد أن التعاون بين اتحاد الجو جيتسو وشركة بالمز الرياضية، سيعطي الفرصة الكبيرة لهذا المركز من أجل استقطاب نخبة اللاعبين وتدريبهم بأفضل صورة في حضور نخبة المدربين المتخصصين في الفنون القتالية من جميع أنحاء العالم.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إن الإعلان عن انطلاق مركز حبيب الرياضي ضمن منظومة شركة بالمز الرياضية، يعد نجاحاً جديداً للرياضة الإماراتية، خاصة وأنه يدعم استقطاب نخبة المقاتلين المشاركين في بطولات الفنون القتالية المختلطة التي تقام في أبوظبي.

وأضاف: هدفنا الوصول إلى العالمية عبر هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يمثل قيمة مضافة للرياضة في الإمارات، خاصة وأنه يضم فريقاً تدريبياً على مستوى عالٍ للغاية، وقادراً على دعم النجوم المشاركين في البطولات المختلفة، في ظل زيادة عدد البطولات التي تقام بأبوظبي، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على هذه الرياضة.