شرطة رأس الخيمة يتوج بلقب بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم



رأس الخيمة (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية فريق شرطة رأس الخيمة بطلاً للنسخة الثالثة من منافسات بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة ومنذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة والعقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة والدكتور إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وعدد من كبار الضباط وممثلي الدوائر المحلية بالإمارة.

أقيمت البطولة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بمشاركة 16 فريقاً يمثلون الدوائر الحكومية والمؤسسات على مستوى إمارة رأس الخيمة.

ووصل فريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للمباراة النهائية مع فريق دائرة بلدية رأس الخيمة وحصد فريق الشرطة لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، حيث شهدت المباراة أجواء حماسية ومثيرة من الفريقين بحضور جماهيري كبير.

وبعد ختام المباراة النهائية قام الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المميزين في البطولة، والتي كان لفريق شرطة رأس الخيمة النصيب الأكبر في الحصول عليها، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب منصور الحديدي من فريق شرطة رأس الخيمة، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب عيسى مسعد صالح من فريق شرطة رأس الخيمة.

وأشاد العميد عبد الله الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بعد الانتهاء من مراسم التتويج بالدعم اللامحدود والمتواصل الذي يوليه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة للرياضة وتوجيهاته لقسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بأهمية وضرورة المشاركة في مثل هذه البطولات، منوهاً بما تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من اهتمام ومساندة وما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية لمختلف أنواع الرياضات.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية، مثمناً دور وجهود جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في تنظيم الحدث الذي يسهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، وتحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات.

