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عجمان يستعد للموسم الجديد من ألمانيا

عجمان يستعد للموسم الجديد من ألمانيا
13 يونيو 2023 16:30

رضا سليم (دبي)
قررت إدارة نادي عجمان تغيير مكان المعسكر الذي كان محدداً له صربيا إلى ألمانيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، على أن يكون المعسكر الخارجي هو المحطة الثانية في الإعداد، وسيبدأ الفريق البرتقالي ضربة البداية الأول من يوليو المقبل بالفحوصات الطبية على جميع اللاعبين، بعدها بدء مرحلة الإعداد البدني في صالة الحديد والتدريبات في الملعب، قبل أن يبدأ المدرب البرازيلي الجديد كايو زاناردي، والذي خلف الصربي جوران في التدريبات الفنية وخطط اللعب في الملعب.
وتسابق إدارة النادي الزمن في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعبين، ومن المتوقع أن يبدأ المعسكر في ألمانيا منتصف يوليو المقبل، ويستمر ما يقرب من 3 أسابيع يتخلله اللعب عدد من المباريات مع فرق ألمانية وعربية متواجدة في نفس مكان المعسكر.
في الوقت الذي يسابق فيه عجمان الزمن لحسم الصفقات المتبقية للفريق قبل بدء المعسكر خاصة أن البرتقالي بحاجة إلى حسم صفقة علي مدن المعار من الرفاع البحريني، سواء بالاستمرار أو البحث عن بديل، خاصة أن إدارة النادي لم ترد بالموافقة على استمرار الإعارة بعد دخول عدد من أنديتنا على خط المفاوضات لضم اللاعب، فيما كانت الصفقة الجديدة للفريق حتى الآن التعاقد مع الدولي التونسي نادر الغندري مدافع الأفريقي، وهي الصفقة التي حسمها النادي مبكراً مع اللاعب الذي لا زال يخوض مباريات مع الأفريقي في بطولة الرابطة المحترفة التونسية، ولم يلعب الغندري مع الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصالة في الركبة، ومن المنتظر عودته أمام النجم الساحلي يوم 24 يونيو الجاري بعدما تماثل الشفاء وعاد للتدريبات.
من ناحية أخرى، بات من المؤكد استمرار فراس بالعربي لاعب الفريق حتى نهاية عقده الموسم المقبل، حيث كانت عدد من أنديتنا قد دخل على خط المفاوضات مع اللاعب، إلا أن العقبة كانت في الشرط الجزائي، ولم تصل المفاوضات إلى أي اتفاق، ليستمر بالعربي في قيادة الفريق مع المغربي وليد أزارو والكونغولي بريستيج مبونجو ومعهم نادر الغندري.

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