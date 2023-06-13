«جودو الإمارات» يصل إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آستانا

أبوظبي (الاتحاد)

تصل بعثة منتخبنا الأول للجودو يوم غد إلى مدينة آستانا عاصمة كازاخستان قادمة من طاجيكستان، استعداداً للمشاركة في بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023 التي تنطلق الجمعة، بمشاركة 43 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، البحرين، لبنان والجزائر، وتأتي مشاركة منتخبنا بهدف حصد المزيد من النقاط ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأسند مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئاسة بعثة منتخبنا لناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم البعثة لاعبتين وهما بشيرات التي تشارك في منافسات «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو في «وزن تحت 57 كجم»، و5 لاعبين، هم: نارمند الذي يشارك في منافسات «تحت 66 كجم»، وطلال في «تحت81 كجم»، وآرام «تحت 90 كجم»، وظفار «تحت 100 كجم»، ومعروف عمر الفائز بآخر ميدالية لمنتخبنا في بطولة طاجيكستان في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور سيكتروف.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهد لحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة باريس، ذلك الطموح الذي ظل يخطط له الاتحاد منذ فترة لبلوغه، مواصلة لتواجد الجودو الإماراتي في دورات الألعاب الأولمبية، حيث تمثل محطة (باريس 2024) نقطة هامة في مشوار «جودو الإمارات» الذي يأمل تواجده للمرة الرابعة في تلك التظاهرة العالمية. واختتم: كما يتواصل تواجد الجودو في يونيو الحالي في بطولة أولان باتار جراند سلام بمنغوليا خلال الفترة من 23 - 25 يونيو الحالي بـ 4 لاعبين، وفي بطولة الماستر التي تقام في بودابست المجرية أغسطس القادم، بمشاركة 7 لاعبين، والتي تشهد مشاركة أبرز المصنفين.