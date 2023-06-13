تأهل إماراتية لأول مرة لنهائيات «عالمية» الكروسفيت



دبي (الاتحاد)

تأهلت شهد بودبس، قائدة منتخب الإمارات للياقة البدنية، إلى نهائيات بطولة الألعاب العالمية التي ستقام في الأول من أغسطس المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، في تخصص الكروسفيت.

وأهدت بودبس الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والأسرة الرياضية، وثمنت الدور المحوري لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية والتوجيهات التي قادت لتحقيق النجاح الذي يعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية رياضياً والأول في اللياقة البدنية البدنية.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها لتحقيق هذا الإنجار وأكدت أنها تطمح في نهائيات الألعاب العالمية في أميركا لمواصلة الإنجار، ووصفت المنافسات التي أقيمت في كوريا الجنوبية بأنها كانت قوية جداً وصعبة وظهرت بشكل فني عالي، إلا أنها استفادت من استعداداتها المبكرة للبطولة، مما ساهم بتحقيقها الفوز والإضرار على خطف بطاقة التأهل، وختمت أنها تشعر بسعادة غامرة بكونها اللاعبة الإماراتية والعربية الوحيدة التي تمكنت من التأهل.

وجاء تأهل بودبس بعد نيلها البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات، عندما أحرزت المركز الثاني في بطولة آسيا بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، بتنظيم الاتحاد الدولي للياقة البدنية.