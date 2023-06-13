الرياضي إلى نصف نهائي «سوبر» سلة غرب آسيا



علي معالي (دبي)

حجز الرياضي اللبناني مقعده في نصف نهائي سوبر غرب آسيا لكرة السلة «فاينال 8»، بعد فوزه الثاني في منافسات المجموعة الأولى على مواطنه بيروت 106- 91، في البطولة المقامة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي.

يبقى الصراع على أشده في هذه المجموعة بين المنامة البحريني وبيروت في لقاء يوم غد لتحديد الفريق الثاني المتأهل مع الرياضي إلى نصف النهائي، حيث تضم هذه المجموعة 3 فرق فقط بعد اعتذار نشيناي هيتس الهندي.

ونجح العملاق الأسترالي ديوب ريث لاعب الرياضي في تصدر قائمة الهدافين بـ 24 نقطة و11 متابعة، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، وسجل زميله الأمريكي كيفن ميرفي 24 نقطة، وكريم زينون 17 نقطة، وأمير سعود 16 نقطة، وهايك جيوكوجيان 12 نقطة.

وفي صفوف بيروت كان الأمريكي كريس كراوفورد الأفضل بـ 17 نقطة، و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف مواطنه جوردان جاكسون 23 نقطة ونعيم راباي 17 نقطة.

وخرج نجم الرياضي وائل عرقجي مبكرا من المباراة بعد تعرضه للإصابة في الربع الأول وهو من المواهب المتميزة في السلة اللبنانية بشكل عام.

وفي المجموعة الثانية ضمن كل من الكويت الكويتي وأستانا الكازاخستاني التأهل لنصف النهائي بعد صدارتهما للمجموعة وعدم قدرة شباب الأهلي في التأهل بعد الخسارة في أول مباراتين أمام أستانا والكويت.