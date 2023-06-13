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الرياضي

اليد يستعد لـ «تصفيات الأولمبياد» بصالة النصر

اليد يستعد لـ «تصفيات الأولمبياد» بصالة النصر
13 يونيو 2023 14:00

رضا سليم (دبي) 
دخل المنتخب الوطني لكرة اليد تحت قيادة المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك في المرحلة الثانية من التدريبات بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 18 - 28 أكتوبر المقبل، وتستمر التدريبات حتى يوم الجمعة المقبل.
ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، على أن تعود التدريبات يوم الاثنين المقبل بنفس الصالة، على مدار 5 أيام ليتوقف بعدها التدريب إلى ما بعد انتهاء إجازة العيد.
كانت المرحلة الأولى قد بدأت الأسبوع الماضي بصالة الوصل، وحضر التدريبات فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات عضو اتحاد اليد، وخميس السويدي مدير المنتخب، والجهازان الفني والإداري بالإضافة إلى 13 لاعباً. 

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وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات أن فترة الاعداد الأولى مهمة للغاية رغم أن الموسم انتهى، وقال: كان جميع اللاعبين بحاجة إلى فترة راحة، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب بدأ بمجموعة من اللاعبين الذين تسمح ظروفهم بالحضور في الوقت نفسه هناك تعاون مع الأندية التي أرسلت لنا تقارير عن اللاعبين المصابين وأيضاً المسافرين خارج الدولة، وهناك تفهم من جانب المدرب الذي يدرك أن اللاعبين الجاهزين للمنتخب بحاجة إلى راحة بعد موسم طويل وشاق، وأن البداية ستكون مع مجموعة اللاعبين الشباب الذين انضموا وأيضاً الكبار المتواجدين داخل الدولة.
وأضاف أن هذه الفترة كانت مطلوبة كي يتعرف المدرب على اللاعبين وأيضاً يبدأ التجمع الفعلي والذي سيكون على مدار العام، ومن المؤكد أن الأندية ستبدأ التدريبات خلال شهر يوليو المقبل وبالتالي ستكون تجمعات المنتخب كاملة العدد.
وأوضح أن خطة إعداد المنتخب موجودة لفترة طويلة، وقال: الأهم هو الاستمرارية، لأن المدرب الجديد اختار اللاعبين من مسابقات الرجال والشباب والناشئين، ولديه رغبة في تكوين منتخب للناشئين وآخر للرجال، وأيضاً عمل قاعدة للمنتخب الأول، كما أن المدرب حرص على التواصل في كل مسابقات المراحل السنية والرجال لاختيار عناصر جديدة وشابة، مشيراً إلى أن تأسيس القاعدة لن يتحقق في ظل التعامل بالقطعة مع البطولات، وأنه لا بد من استمرار المدرب واستمرار تجمعات المنتخب دون توقف.
وقال: نتطلع إلى بناء جيل جديد يخدم كرة اليد الإماراتية لسنوات، وهو ما نعمل عليه حالياً مع المدرب وهناك تفاهم واضح ورغبة من الجهاز الفني للعمل من خلال استراتيجية للعبة.
ونوه الطواش إلى أن علاقات الاتحاد والأندية باتت متميزة بعد الجولة التي قمنا بها وزيارات الأندية والجلوس على طاولة واحدة مع إدارة الأندية، وكانت فرصة لتقريب وجهات النظر وطرح الملاحظات من جانبهم، وبالفعل أظهر جميع الأندية التعاون في المرحلة المقبلة، سواء في توفير الصالات أو التزام اللاعبين الذين يتم اختيارهم في برنامج إعداد المنتخب.

كرة اليد
المنتخب الوطني لكرة اليد
نادي النصر
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