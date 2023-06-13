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الرياضي

كيميش ينفي «شائعات برشلونة»!

كيميش ينفي «شائعات برشلونة»!
13 يونيو 2023 12:24

برلين (د ب أ)
رد جوشوا كيميش لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بهدوء على ما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه ولم يبد اهتماماً كبيراً بالأمر. 

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وربطت تقارير إخبارية خلال الفتنرة الماضية بين كيميش (28 عاماً) ونادي برشلونة ليحل مكان سيرخيو بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني.
ونقلت التقارير عن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميش «لاعب من الطراز الأول» ويفهم اللعبة. كذلك نشرت تقارير تصريحاً لتشافي قال فيه: كيميش مرتبط بعقد، وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونيخ.
ويستمر عقد كيميش مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025 وقد صرح عقب المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3-3، بأنه على دراية بالشائعات لكنه لا يتعامل معها.
وأضاف كيميش: يتبقى عامان آخران في عقدي مع بايرن، ولدينا خطط كبيرة بالفريق.

يوشوا كيميش
بايرن ميونيخ
برشلونة
منتخب ألمانيا
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