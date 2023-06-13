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الرياضي

«جنة روز» لمزارع الشراع تستهدف الأوكس الفرنسي

«جنة روز» لمزارع الشراع تستهدف الأوكس الفرنسي
13 يونيو 2023 12:20

عصام السيد (أبوظبي)
تستهدف المهرة غير المهزومة «جنة روز» لمزارع الشراع العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، سباق الأوكس الفرنسي الكلاسيكي لمسافة 2100 متر، البالغ جائزته مليون يورو، والذي سيقام يوم الأحد المقبل، بمضمار شانتييه.
وقال المدرب كارلوس لافون-بارييه، الذي يدرب ابنة فرانكل: «ما فعلته بالفعل خارج عن المألوف، حيث فازت بسباق سان ألاري للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، في أول مشاركة لها هذا العام بعد مشاركة واحدة فقط فازت بها في سباق بري فانتو لمسافة 1800 متر، علماً بانها فازت بسباق بري دو توتيفوي لمسافة 1600 متر حين كانت في سن السنتين.
وقال لافون-بارييه في مؤتمر صحفي لفرانس جالوب:» لقد كانت مثيرة للإعجاب مراراً وتكراراً، ومرة أخرى في سباق سان ألاري فازت بشكل مريح، استعداداً لسباق الأوكس الفرنسي، وأعتقد أن التجربة التي قامت بها في السباق قد تساعدها عندما تلتقي بمهرات أكثر خبرة.
وسيكون الفارس كريستوف سوميون مرة أخرى على صهوة المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات يوم الأحد في الأوكس الفرنسي، حيث تم ترشيح «جنة روز» بنسبة 8 إلى 1، مقابل المرشحة الأولى بنسبة 3 الى 1، المهرة «بلو روز سين» بطلة سباق الإمارات 1000 جينيز الفرنسي.

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