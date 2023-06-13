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الرياضي

دنفر ناجتس يحرز لقبه الأول في «سلة أميركا»

دنفر ناجتس يحرز لقبه الأول في «سلة أميركا»
13 يونيو 2023 11:38


دنفر (أ ف ب) 

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أحرز دنفر ناجتس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه على ضيفه ميامي هيت 94-89 فحسم سلسلة الدور النهائي 4-1، وتعملق كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مسجلاً 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسماً في الدوري.
في المقابل، تجمّد رصيد هيت عند ثلاثة ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.
قال مدرب ناجتس مايك مالون للجماهير المنتشية «لدي أخبار للجميع. لن نكتفي بواحد (لقب). نريد المزيد».
وتوّج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، والمشارك خمس مرات في مباراة «كل النجوم»، بعد ثمانية مواسم من انطلاق مشاركته في أن بي ايه.
بعد يومين من إحراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان جاروس للتنس، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً كبيراً قياسياً، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.
كان حاضراً في ليلة أخفق زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من خمس دقائق في الربع الأخير.
قال يوكيتش (28 عاماً): «كان مجهوداً رائعاً من الفريق. كانت مباراة رائعة. لم ننجح بالتسديد. لكن في النهائية توصلنا إلى اللعب دفاعياً وقد سجّلنا تسعين نقطة. لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة». 

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