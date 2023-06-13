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الرياضي

مبابي للبيع !!

مبابي للبيع !!
13 يونيو 2023 11:26

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

فجر النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي «24عاماً» مفاجأة كبرى أحدثت زلزالاً داخل أروقة باريس سان جيرمان، إذ أخطر النادي من خلال خطاب رسمي بأنه لن يُفعل بند السنة الإضافية الاختيارية في عقده، ما يعني أنه يحق له الرحيل «مجاناً» في صيف 2024، وإن كان سان جيرمان سيحاول منعه من ذلك، بعرضه للبيع خلال الميركاتو الصيفي القادم. 

وكانت صحيفة «ليكيب» أول من بثت هذا النبأ عبر موقعها الإلكتروني، وانتشر كـ «النار في الهشيم» إلى بقية وسائل الإعلام الفرنسية التي أجمعت على أن إدارة «الباريسي» لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، خاصة أنها كانت بدأت منذ أسابيع مفاوضات مع اللاعب وعشيرته من أجل منحه عقداً جديداً طويل الأجل.
ولهذا، استقبل مسؤولو سان جيرمان قرار مبابي بغضب شديد بعد أن علموا بالأمر عن طريق موقع صحيفة ليكيب، ثم تسرب النبأ سريعاً إلى كل الصحف والمواقع الفرنسية وشبكات التلفزيون بلا استثناء. 

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واعتبر مسؤولو النادي هذه المناورة التي استهدفت الضغط عليها من جانب مبابي نوعاً من «عدم الاحترام»، وشددوا على إبداء أسفهم الشديد لكون القصة بينهما من الممكن أن تنتهي على هذا النحو، وذكّروا بأنهم بذلوا تضحيات ضخمة من أجل الاحتفاظ بـ «فتى بوندي المدلل»، وقدموا له أحد أفضل العقود المالية في العالم، ليس على مستوى كرة القدم فقط، وإنما على مستوى كل الألعاب الأخرى. 

وأشار مسؤولو النادي إلى أن مبابي لم يكن بحاجة إلى إرسال مثل هذا الخطاب الآن، ليعبر عن رغبته في الرحيل وعدم تفعيل السنة الاختيارية، لأنه صاحب الحق الوحيد في تفعيلها من عدمه، قبل 31 يوليو القادم، وأن النادي يأسف بشدة على اختيار هذا «التوقيت». 

وانتقل النبأ «القنبلة» الذي فجره مبابي سريعاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ليعود الحديث مجدداً عن انتقال بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلى السانتياجو برنابيو معقل النادي الذي يعشقه منذ نعومة أظافره، وربطت الصحافة الإسبانية بين هذا النبأ والتصريح الذي أدلى به فلورنتينو بيريز رئيس الريال قبل يومين وقال فيه إن مبابي قادم إلى مدريد، ولكن ليس هذا العام.
وأبدت صحيفة «آس» الموالية للريال سعادتها البالغة عبر موقعها الإلكتروني، وسألت جماهير النادي عما إذا كانوا على استعداد لمسامحة مبابي لعدم توقيعه في 2022. أما صحيفة ماركا الموالية أيضاً للريال، فعبرت بدورها عن سعادتها البالغة بهذا التطور من جانب مبابي، وعلقت بقولها: يبدو أن فصول مسلسل مبابي مع سان جيرمان لم تنته بعد، مؤكدة أن ريال مدريد هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن يقصدها مبابي. أما برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني الشهير، الذي اعتاد على مثل هذه الأنباء الصادمة والتسريبات «القنبلة»، فلم يتوقع مقدموه مثل هذا الإعلان من جانب مبابي، وإن كانوا لم يخفوا فرحتهم به.
وكانت صحيفة لوباريزيان كشفت تفاصيل تتعلق بعقد مبابي مع سان جيرمان، إذ قالت: إذا استمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025، فسيحصل على 630 مليون يورو، مشيرة إلى أنه يحصل في العام الواحد على 72مليون يورو، بخلاف المتغيرات الكثيرة الأخرى التي يحصل عليها، ومنها حصوله على 180مليون يورو «مكافأة توقيع»، كما يحصل على «مكافأة ولاء» متدرجة، على أن تزيد سنة تلو الأخرى من 70 مليون يورو صيف 2023، إلى 80 مليوناً صيف 2024، ثم 90 مليوناً صيف 2025. غير أن هذه المبالغ الضخمة يتم استقطاع 45% منها في صورة ضرائب ومساهمات في الأنشطة الاجتماعية، ليصبح دخل اللاعب الصافي في نهاية المطاف 210 ملايين يورو، بدلاً من 630 مليون يورو. 

مبابي
كيليان مبابي
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ريال مدريد
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