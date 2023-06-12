«السيتي».. احتفالية جماهيرية على أنغام «الثلاثية»

مراد المصري (دبي)

احتشدت الجماهير بأعداد ضخمة في شوارع مدينة مانشستر الإنجليزية، لعيش الأجواء الاحتفالية الصاخبة بموكب الحافلة المفتوحة مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية التاريخية، بعدما اختتم موسمه يوم السبت الماضي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ليضيفه إلى لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي أيضاً.

وأفردت وسائل الإعلام العالمية عموماً والبريطانية تحديداً الأجواء الاحتفالية، وتحديداً الحضور الكبير، وأوضحت أن الأمطار الغزيرة والعواصف الغزيرة لم تثن جماهير «البلو مون» على النزول إلى شوارع المدينة وتحويل الاحتفالية التاريخية إلى يوم مشهود، حيث رفع أعضاء الفريق الكؤوس التاريخية الثلاثة فوق الحافلة المكشوفة.

وتم بث الاحتفالية بشكل مباشر حول العالم، ومن خلال المنصات الرسمية لنادي مانشستر سيتي، وسط تفاعل كبير وتناقل الفيديوهات والصور بين المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مع تركيز على اللقطات الخاصة بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا واحتفاليته المعتادة بـ «السيجار الشهير»، الذي بات تقليداً خاصاً به مع إحراز الألقاب في نهاية كل موسم، ولقطات اللاعبين الأبرز على مدار الموسم حيث نال النجوم مثل إيرلينج هالاند استقبالاً وهتافات خاصة من الجماهير في شوارع المدينة.

وكانت الاحتفالية تأجلت في انطلاقتها لمدة ساعة بسبب الأمطار والعواصف الرعدية، ورغم ذلك تواجدت الجماهير بأعداد كبيرة، وأصر الجميع على عيش هذه الأمسية الخالدة للنادي الذي دشن عصراً تصدر فيه المشهد للكرة العالمية الحديثة بفضل المشروع الاستثماري من «أبوظبي»، الذي شهد خلاله تحقيق الفريق 20 لقباً لحد الآن، آخرها دوري أبطال أوروبا الذي جاء مسك ختام جهد كبير للغاية على مدار السنوات الماضية.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، بعد منافسة شرسة استمرت مع فريق أرسنال حتى الجولات الأخيرة، فيما تفوق على جاره مانشستر يونايتد 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهزم إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.