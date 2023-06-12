تألق إماراتي في ختام «ريو جراند سلام للجو جيتسو»

ريو دي جانيرو (وام)

حققت أكاديمية «أي إف إن تي» الإماراتية المركز الثاني في ختام منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي تم تخصيص يومها الأخير لفئة المحترفين، وأقيمت منافساتها في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار 3 أيام بمشاركة مئات اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم.

وفي تفاصيل نتائج البطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً على مدار أيامها الثلاثة، فقد أحرزت أكاديمية «جي أف تيم» البرازيلية المركز الأول، فيما أحرزت أكاديمية «أي إف إن تي» الإماراتية المركز الثاني، وجاءت أكاديمية «بسلب سييرو» في المركز الثالث، وعلى صعيد ترتيب الدول فقد تصدرت البرازيل جدول الترتيب وتلتها الأرجنتين ثم الإكوادور في المركز الثالث.

وتزامن توقيت إقامة البطولة مع 3 بطولات أخرى نظمتها الرابطة، حيث احتضنت هولندا البطولة الوطنية بمنافسات البدلة، وشهدت بلغاريا بطولة وطنية أخرى بالبدلة وبدون بدلة، وفي أمستردام، أقيمت بطولة الجائزة الكبرى بدون بدلة.

وشهدت منافسات بطولة أمستردام تفوقاً إماراتياً بحصول البطل سلطان العويس صاحب الحزام الأسود على الميدالية الذهبية لوزن 69 كجم في فئة المحترفين، فيما حصل البطل الإماراتي محمد العمري ذهبية وزن 94 كجم لفئة المحترفين بالبطولة ذاتها.

وتعكس إقامة هذه البطولات الأربع التزام الرابطة بتعزيز مكانة رياضة الجو جيتسو في مختلف أنحاء العالم وتوفير منصات لنجومها لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، كما تعكس أيضاً رغبة اللاعبين في التنافس والتقدم وتحقيق النجاح في هذه الرياضة المحبوبة على المستوى العالمي.

وأعرب لاعبو بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ريو دي جانيرو عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الحالية، مؤكدين أنها شهدت نزالات قوية بين الجميع دون استثناء الأمر الذي زاد من حدة المنافسة على تحقيق المراكز الأول بين جميع المشاركين.

وقالت البطلة البرازيلية «ماريا لويزا» صاحبة الحزام الأسود والحاصلة على ذهبية وزن 62 «لفئة المحترفين: كانت تجربة مميزة بالنسبة لي كلاعبة، حيث واجهت أقوى اللاعبات في العالم، وأظهرنا قدراتنا وقوتنا على البساط، تلك التجربة تعد فرصة لتعزيز روح المنافسة بيننا وتحفزنا على تحقيق الأفضل في رياضة الجو جيتسو.

وقال لاعب نادي بني ياس البرازيلي أليساندر بوتيلهو صاحب الحزام الأسود والحاصل على ذهبية فئة المحترفين: سعادتي كبيرة للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو، كانت فرصة رائعة لي للتنافس مع أفضل اللاعبين واختبار قدراتي، واستمتعنا بدعم الجماهير الحماسية وحضور كبار الشخصيات، أشكر الرابطة على اختيارها صالة كاريوكا أرينا هذا الصرح الأولمبي كموقع للبطولة وتوفير هذه الفرصة المميزة لنا.