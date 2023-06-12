«دولية» أبوظبي لرابطة محترفي الجو جيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة المقبل من صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو «بالبدلة»، وستشهد البطولة «جولة دبي»، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري مشاركة مئات اللاعبين الهواة والمحترفين والأساتذة الذين ينتسبون إلى الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها، ويمثلون نحو 40 دولة، أبرزها البرازيل وكولومبيا وروسيا والمملكة العربية السعودية والأردن وكازاخستان وألمانيا وفرنسا ومصر.

وترسخ البطولة النجاح الكبير لسلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، التي تُقام في مختلف أنحاء الدولة، وتندرج ضمن أجندة الاتحاد في استقطاب مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، وتمكين الهواة والفئات السنية الأصغر من الاقتراب خطوة إضافية نحو احتراف الرياضة.

وتعتبر هذه الجولة هي الثالثة، خلال الموسم، وتستكمل نجاح الجولتين السابقتين اللتين استضافتهما العاصمة أبوظبي وحققتا نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: تعتبر بطولات رابطة (AJP) من أقوى البطولات التي تتضمنها أجندة الموسم الرياضي، وتسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتسلط الضوء على مجموعة من المواهب الجديدة الواعدة كونها تفسح المجال لأوسع مشاركة لفئات الأطفال والبراعم ممن يمثلون الجيل القادم من الأبطال. كما تعزز استضافة وتنظيم هذه البطولات القوية ريادة الدولة العالمية على صعيد الرياضة.

وتوجّه الشامسي بالشكر إلى أسرة نادي النصر بدبي على استضافة الحدث، مؤكداً أن صالة راشد بن حمدان كانت ولا تزال محطة لاستقبال الأبطال الطامحين إلى بلوغ القمة في هذه الرياضة.

كما أشاد بالدور الذي تلعبه مختلف الأندية والأكاديميات، ومساهمتها في إنجاح برامج وأنشطة الاتحاد وجهوده في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب التي ترسم ملامح مستقبل اللعبة.

بدوره، يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP): تحرص الرابطة على تنظيم بطولات قوية بمواصفات عالمية في مختلف عواصم العالم، وأصبحت بطولاتها محط اهتمام نخبة اللاعبين حول العالم. ويعكس الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في جولة دبي الأهمية التي تتمتع بها بالنسبة للاعبين، خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 600 نقطة تصنيفية تعزز رصيدهم وفرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مع ختام الموسم.

ويقول بيدرو داماسينو، المدير الفني لأكاديمية بالمز الرياضية ومدرب فريق 777: فريقي مستعد للمنافسات في البطولة، وسندفع بمجموعة من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى ويتمتعون بثقة كاملة من الجهاز الفني. لدينا 74 لاعباً سجلوا في البطولة حتى الآن والرقم مرشح للزيادة، لكن الأهم أن تشكيلتنا تجمع بين عناصر الشباب والتجربة والخبرة، واللاعبون عازمون على تحقيق عدد كبير من الميداليات الملونة والارتقاء في التصنيف.

وتبدأ الفعاليات يوم الجمعة بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال، وتستكمل يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، ويوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.