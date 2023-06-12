الإمارات تقدم ملف تنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2025

دبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية، والتي ستقام في مالطا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي 113 دولة من حول العالم.

وستكون المشاركة الإماراتية في الكونجرس العالمي في غاية الأهمية.

وكشف محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، الذي سيمثل الاتحاد في الجمعية العمومية أنه سيتم تقديم ملف الترشح لاستضافة بطولة العالم المقررة في 2025، لتقام في الإمارات مجدداً من خلال ملف رسمي يستند إلى الاستضافة الناجحة والمميزة لبطولة العالم، التي أقيمت في العام 2019 في دبي، واستضافة بطولتي آسيا في 2016 و2022، وتحقيق نجاحات مميزة في جميعها، مبيناً أنه سيتم التعاون مع الاتحادات الرياضية لكسب الأصوات للفوز بشرف الاستضافة.

وتأتي هذه المشاركة في الكونجرس العالمي وفقاً لرؤية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، لتعزيز الحضور الدولي للمساهمة بتعزيز النقلة النوعية للرياضات، التي تقام تحت مظلة الاتحاد، كما يتطلع اتحاد اللعبة إلى الحفاظ على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية، الذي يمثله عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، من خلال تركيز الجهود في التصويت الرسمي، الذي يقام 14 يونيو الجاري.